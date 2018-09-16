Ekranı da fiyatı da büyüdü

Haziran
2007'de 4 GB depolama kapasitesine sahip ilk nesil iPhone
'un 499 dolara satılacağı açıklanırken, tam 11 yıl sonra 512 GB depolama kapasitesine sahip telefon 1.449 dolarlık etiket fiyatıyla karşımıza çıktı. Apple, dokunmatik ekranı ilk kez kullanan akıllı telefon markası olmasa da, ekranı adım adım büyütüp fiyatını da yukarı çekmeyi ihmal etmedi. Apple'ın çıkardığı 3 yeni akıllı telefon: iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın fiyatı dışında ortak özelliği ana ekran (home) tuşunun tamamen ortadan kalkması ve parmak izi yerine yüz tanıma özelliğinin gelmesi oldu. Bunun yanı sıra Türkiye'de en çok merak edilen konu el yakan telefonun ne zaman satılacağı oldu. APPLE TÜRKIYE'DEN MANİDAR ZAM
Apple, iPhone X fiyatını aşağı çekerken, Apple Türkiye aynı anda ürünlere döviz kuru etkisiyle zam yaptığını açıkladı. Zamanlama ise çok manidar oldu. 6.1 inç LCD ekranlı iPhone Xr 750 dolar, 5.8 inç Super Retina ekranlı iPhone Xs 999 dolar ve 6.5 inç büyüklüğündeki iPhone Xs Max 1.099 dolar vergi hariç fiyatıyla dikkat çekti. iPhone Xs Max 512 GB depolama kapasitesine sahip en üst modeli, 1.449 dolar vergi hariç satış fiyatına ulaştı. Vergi dahil fiyat 1.500 doları aşmış oldu. iPhone Xs ve iPhone Xs Max'ın satış tarihi henüz belli olmasa da ekim ayı başında Türkiye'de satışa sunulmasını bekleniyor. Dev ekranlı iPhone Xs Max'ın en üst modelinin satış fiyatının döviz kurunun durumuna da bağlı olarak tahmini olarak vergiler dahil 15 bin TL'yi bulacağı tahmin ediliyor. ADIM ADIM DEV EKRANA GEÇTI
Borsa değerine göre dünyanın en değerli ve 1 trilyon doları geçen ilk şirket Apple, her yeni adımda fiyatı yukarı çekti. Geçtiğimiz yıl 5.8 inçlik iPhone X ile kritik bin dolar sınırı aşılmıştı. Apple iPhone Xs 5.8 inç boyutu ile önceki modelde elde ettiği başarılı deneyimi güncellemede boyutlarını korudu. Büyük ekran beklentisi de 6.5 inçlik iPhone Xs Max modeliyle de karşılık buldu. Yani Apple büyük ekran isteyenlerin pamuk elleri biraz daha cebe girecek. Yeni A12 bionic çipin kullanıldığı iPhone Xs ve iPhone Xs Max'ın depolama alanı 64 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleriyle satışa sunuluyor. Kamerada da rakiplerinde olduğu gibi yapay zekâ devreye girerek en iyi karenin yakalanmasını sağlıyor. 750 dolarlık iPhone Xr'ın vergi dahil Türkiye fiyatı 8 bin TL'den aşağı olmayacağı tahmin ediliyor. iPhone Xr'ın arkasında tek kamera bulunuyor. iPhone'un en yüksek maliyetli parçasını ekran oluşturuyor. Bu yüzden iPhone XR'da LCD ekran 6.1 inç Liquid Retina ekran kullanılıyor. 6 renk seçeneğiyle sunulan iPhone Xr güçlü yeni nesil Neural Engine'e sahip A12 Bionic çip, TrueDepth kamera sistemi, Face ID ve tek bir kamera lensi kullanarak etkileyici portreler çeken gelişmiş bir kamera sistemiyle birlikte geliyor. 499 DOLARLA BAŞLADI 1.500 DOLARA ULAŞTI
İlk iPhone 2007'de
piyasaya çıktığında
fiyatı 499 dolardı. 1 yıl sonra iPhone
3G internet bağlantısı 3G hızına
çıktı ve sonrasında telefon modelinin
sonuna 3GS ekleyerek güncellemeler
başladı. 2014'te 4.7 inç ve 5.5 inç
ekranla iPhone 6 serisi telefonlarla
boyut arttı. Bu sırada telefonun fiyatı
ve depolama kapasitesi arttı. 10'uncu
yılında iPhone X ile bin dolar sınırı aşıldı.
Şimdi ise iPhone, 6.5 inç dev ekranla
1995'teki Ericsson ve Nokia'nın
fiyatlarını yakaladı. DOKUNMATİK EKRANLAR 50 YILDIR KULLANILIYOR
Apple
aslında dokunmatik ekranı deneyen ilk firma değil. E.A. Johnson'ın 1965'te dokunmatik ekranı ilk geliştiren olduğuna inanılıyor. Ancak 1969'da patentli olan tablet, her seferinde sadece bir dokunuş okuyabiliyordu. 10 yıl önce BlackBerry telefonlarını geliştiren RIM firmasının kurucusu Mike Lazaridis ile röpörtaj yapma şansı yakalamıştım. Lazaridis'e iPhone'un başarı şansını sorduğumda, "Dokunmatik ekranları daha önce Palm denedi. Başarılı olacağını düşünmüyorum" dediğini hatırılıyorum.