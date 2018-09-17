İşte Xiaomi Mi 8'in Türkiye fiyatı

Xioami, Türkiye'deki ilk mağazasını açtı; ancak telefon fiyatları tüketicileri hayal kırıklığına uğrattı. Mağazanın açılmasıyla Xiami Mi 8 Türkiye fiyatı da belli oldu. Xiaomi Mi 8'in 128 GB'lık versiyonu 5399 TL'den satışa sunulmuş durumda.

Yine de değişen piyasa koşullarından dolayı böyle bir karar alınmış gibi görünüyor. Xiaomi ise yapılacak indirimlerle kullanıcıları karşılayarak bu fiyatları aşağıya çekmeye çalışacak. Ancak bu fiyatın çok da değişeceğini şu an için düşünülmüyor.



XİAOMİ Mİ 8 TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Ekran: 6.21 inç 1080×2248 çözünürlük

Ekran koruması: Gorilla Glass

Boyut ve ağırlık: 154.9 x 74.8 x 7.6 mm ve 175 gram

Kasa Yapısı ve ek özellikler: Siyah, Mavi, Beyaz ve Altın renk seçenekleri, çelik kasa

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845

Grafik Birimi: Adreno 630

RAM: 6 GB RAM / 8 GB RAM Explore Edition

Depolama: 64/128/256

Arka Kamera: 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4), OIS destekli

Video: 2160p 60fps, 1080p 30/240fps

Ön Kamera: 20 Megapiksel (f/2.0)

Pil: 3400 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo + MIUI 10

Bağlantı: USB Type-C (v3.1) – Wi-Fi a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0

XİAOMİ SONUNDA TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI!