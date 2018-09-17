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İşte 'in Türkiye fiyatı

, Türkiye'deki ilk fiziksel mağazasını açtı ve firmanın göz bebeği 'in Türkiye fiyatı da belli oldu.

Giriş Tarihi: 17.9.2018 01:54
İşte Xiaomi Mi 8'in Türkiye fiyatı

Xioami, Türkiye'deki ilk mağazasını açtı; ancak telefon fiyatları tüketicileri hayal kırıklığına uğrattı. Mağazanın açılmasıyla Xiami Mi 8 Türkiye fiyatı da belli oldu. 'in 128 GB'lık versiyonu 5399 TL'den satışa sunulmuş durumda.

Yine de değişen piyasa koşullarından dolayı böyle bir karar alınmış gibi görünüyor. ise yapılacak indirimlerle kullanıcıları karşılayarak bu fiyatları aşağıya çekmeye çalışacak. Ancak bu fiyatın çok da değişeceğini şu an için düşünülmüyor.

XİAOMİ Mİ 8 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.21 inç 1080×2248 çözünürlük
Ekran koruması: Gorilla Glass
Boyut ve ağırlık: 154.9 x 74.8 x 7.6 mm ve 175 gram
Kasa Yapısı ve ek özellikler: Siyah, Mavi, Beyaz ve Altın renk seçenekleri, çelik kasa
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845
Grafik Birimi: Adreno 630
RAM: 6 GB RAM / 8 GB RAM Explore Edition
Depolama: 64/128/256
Arka Kamera: 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4), OIS destekli
Video: 2160p 60fps, 1080p 30/240fps
Ön Kamera: 20 Megapiksel (f/2.0)
Pil: 3400 mAh
İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo + MIUI 10
Bağlantı: USB Type-C (v3.1) – Wi-Fi a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0

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İşte Xiaomi Mi 8'in Türkiye fiyatı
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