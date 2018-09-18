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Dünyanın ilk li i yola çıktı

Avrupa demiryolu şirketi Alstom tarafından, dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli inin Almanya'da hizmete girdiği bildirildi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 17:01
Dünyanın ilk hidrojen enerjili treni yola çıktı

Avrupa demiryolu şirketi Alstom'un geliştirdiği dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli treni, Almanya'da hizmete başladı

Şirketten yapılan açıklamada, "Coradia iLint" adı verilen trenin saatte 140 kilometre hıza çıkabildiği ve Almanya'nın Aşağı Saksonya bölgesindeki 100 kilometrelik bölgeye hizmet vereceği belirtildi.

Avrupa'daki yolculuğuna başlayan in orta vadede seri üretiminin yapılacağı, değeri 81 milyon avro olan 14 hidrojen yakıtlı trenin de devreye alınmasının planlandığı ifade edildi.

İhtiyaç duyulan hidrojen yakıtının, trenin işletme güzergahındaki Bremervörde istasyonunda gaz şeklinde muhafaza edildiği belirtilen açıklamada, yeni ulaşım aracının en büyük özelliğinin düşük ses kirliliği ve sıfır emisyon olduğu kaydedildi.

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