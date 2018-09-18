En büyük 100 kripto paradan 93'ü geriledi!

Zimbabve Hükümeti Ncube'nin kripto paraları resmi olarak tanıma teklifi reddedilse de, ülkenin dijital para birimlerini kendi para birimi yerine kullanması halkın ilgisini çekiyor.



Gelişmelerin etkisiyle piyasada yeniden artış görülürken, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.07'lik bir düşüşle 6,292 dolara geriledi ve 108 milyar 691 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.3'ünü oluşturdu.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte genel bir düşüş eğilimi görülürken, yüzde 26.60 ile en çok Aurora düştü.



Piyasanın en büyük ilk 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 93'ü azalırken, yüzde 5.58 ile en çok 84'üncü sıradaki CyberMiles arttı.



NTV'ye göre piyasadaki genel düşüş etkisiyle piyasa hacmi 193 milyar 101 milyon dolar olarak gerçekleşti ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 12 milyar 633 milyon dolar olarak hesaplandı.

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