iOS 12 resmen yayınlandı! İşte tüm yenilikler

Apple iPhone ve iPad için resmi olarak iOS 12'yi piyasaya sürdü. Haziran ayında açıklanan güncelleme, son sürümü yayınlanmadan önce uzun bir beta sürecinden geçmişti.

iOS 12 HANGİ CİHAZLARLA UYUMLU



iOS 12 genel sürümü iOS cihazınızdaki Ayarlar uygulamasının altından (OTA) indirilebilir. Güncellemeye başlamak için Genel> Yazılım Güncelleme'ye gidin.

Yeni güncelleme aşağıdaki cihazlarla uyumlu:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Artı

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iphone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

12,9 inç iPad Pro 2. nesil

12,9 inç iPad Pro 1. nesil

10,5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad 6. nesil

iPad 5. nesil

iPad Air 2

iPad Air

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod touch 6. nesil

iOS 12 NELER GETİRİYOR?

iOS 12 ile Apple, daha hızlı bir kullanıcı deneyimi sunmaya odaklandı. Sonuç olarak, kullanıcılar eski iOS cihazlarda bile önemli performans iyileştirmeleri görecek gibi görünüyor. Güncelleme ayrıca Ölçü ve Kısayollar uygulamaları ve ARKit 2 de dahil olmak üzere yeni özelliklerle dolu.

Screen Time, iOS 12 ile birliktetanıtıldı. Bu özellik, cihazlarınızda ne kadar zaman harcadığınızı ve nasıl yapacağınızı izlemenize olanak tanıyor. Ayrıca, çocuklarınızın cihazlarında neler yaptığını izlemenize izin veren bir ebeveyn özelliği de bulunmaktadır.

Diğer iOS 12 özellikleri şunlar:

-İBooks'un yerini Apple Books uygulaması aldı.

-Mesajlar uygulaması artık kişiselleştirilmiş Memoji'yi ve ayrıca Koala, Tiger, Ghost ve T-Rex gibi dört yeni Animoji'yi içeriyor.

-Fotoğraflar uygulaması tamamen yeni bir "Sizin İçin" bölümü sunuyor.

-Bildirimler gruplandırılmış ve bir "yönet" sekmesine sahip.

-Yatmadan önce Rahatsız Etmeyin, bildirimlerin gece nasıl alınacağını yönetmenizi sağlıyor.

-Safari artık Akıllı İzleme Önleme'yi içeriyor. Bu özellik sayesinde, sosyal medyayı "beğen" ve "paylaş" düğmeleri devre dışı bırakabilirsiniz.

-Haritalar uygulaması artık birinci taraf verilerini içermektedir.

-CarPlay artık üçüncü taraf navigasyon uygulamalarını çalıştırabilme özelliğine sahiptir.

-iPad artık orijinal olarak iPhone X ile başlatılan hareketleri içerir.