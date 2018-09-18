Samsung'un yeni telefon serisi ortaya çıktı

Samsung geçtiğimiz günlerde, uygun fiyatlı modellere daha fazla odaklanacağını ve bu cihazlara yeni teknolojiler adapte edeceğini söyledi. Yeni bir rapor, şirketin bu hedefi gerçeğe dönüştürmek için attığı adımları ortaya çıkardı. Güney Koreli teknoloji devinin düşüncesi Galaxy J serisini sonlandırarak Galaxy M adını taşıyan yepyeni bir akıllı telefon serisi çıkarmak.

Samsung'un Galaxy J serisinin segment olarak üstünde yer alan Galaxy A serisine daha fazla uygun fiyatlı seçenek ekleyeceği belirtiliyor. Bununla birlikte Galaxy J modelleri aşamalı olarak ortadan kaldırılacak. Şirketin daha sonrasında ise Galaxy M olarak adlandırılan yeni bir seri çıkarması bekleniyor. Bu seride alt sınıf cihazlar sunulacak.

GALAXY M, GALAXY ON SERİSİNİN YERİNİ ALACAK

Donanımhaber'e göre Samsung, Galaxy M markasını ilk olarak 2012'de kullanmıştı. Şimdi ise mevcut Galaxy On serisinin yerine getirecek. Şirketin oldukça iyi özelliklere sahip ucuz akıllı telefonlar sunan Çinli rakipleriyle rekabet etmek için Galaxy M akıllı telefonlarındaki kar marjını olabildiğince düşük tutacağı belirtiliyor. Samsung bu strateji ile Çin, Hindistan ve Latin Amerika'daki pazar payını arttırmaya çalışacak.

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