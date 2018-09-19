Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Bilim insanlarının büyük başarısı! Hafızayı resme döktüler

insanlarının büyük başarısı! Hafızayı resme döktüler

Kanada'nın Toronto Scarborough Üniversitesi'ndeki nörologlar, elektroensefalografi (EEG) verilerine makine öğrenme (machine learning) tekniği uygulayarak insan hafızasını resme dökmeye başladılar.

Giriş Tarihi: 19.9.2018 21:23 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 21:51
Bilim insanlarının büyük başarısı! Hafızayı resme döktüler

Kanada'nın Toronto Scarborough Üniversitesi'nden dünyasını heyecanlandıran bir haber geldi.

BBC'nin haberine göre, nörologlar, elektroensefalografi (EEG) verilerine otomatik öğrenme (machine learning) tekniği uygulayarak "hafızadaki yüzleri resme dökmeyi" başardı.

Araştırmayı yöneten Prof. Dr. Adrian Nestor, "Bu çalışmadaki yenilik, EEG verileri ve otomatik öğrenme tekniğini kullanarak katılımcının görsel deneyiminin tahmini bir temsilini yeniden yaratmak" dedi.



Nestor, gönüllü katılımcının kafasına yerleştirilen EEG'nin verilerine ışık tutulduğunu belirtirken, "İnsan yüzü gibi zihinsel temsilleri algıladığımız biçimiyle yeniden oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.

Scarborough Üniversitesi'nde EEG verileri üzerine araştırmalar yapan Dr. Dan Nemrodov ise ilk başta bu teknikle "hafızadaki yüzlerin resme döküleceğine" ihtimal vermediğini anlattı, "Nestor bana geldiğinde ona bunun zor olacağını ama deneyebileceğimizi söyledim. Sonuçta o kazandı, ben kaybettim. Teknik gayet iyi çalışıyor" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilim insanlarının büyük başarısı! Hafızayı resme döktüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN