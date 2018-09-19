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'nin efsanesi geri dönüyor!

yeni konsolu PlayStation Classic'i açıkladı. Bu konsol firmanın efsaneleri arasına giren 'ın yenilenmiş versiyonu olacak.

Giriş Tarihi: 19.9.2018 14:38
Sony'nin efsanesi PlayStation One geri dönüyor!

Teknoloji devi , yaptığı duyuruyla PlayStation Classic konsolunu duyurdu. 80 ve 90 neslinin çocukluğunu gömdüğü efsane oyun konsolu 'ın yeniden tasarlanmış hali olan bu konsol, neredeyse avucunuza sığacak kadar küçültülmüş ve yeniden tasarlanmış durumda.

Sony PlayStation Classic
USB şarj kablosu
2 PlayStation kolu

KONSOLLA BİRLİKTE GELEN 20 FARKLI OYUN

Final Fantasy VII
Jumping Flash
Ridge Racer Type 4
Tekken 3
Wild Arms

Hürriyet'in haberine göre ürünün açıklanan resmi fiyatı 99 dolar/euro olarak belirlenmiş durumda. 3 Kasım'da ürünün Avrupa, ABD, Kanada, Avusturalya ve Japonya'da piyasaya çıkacağı belirtildi. Ürünün Türkiye'ye uğrayacağına kesin gözüyle bakıyor olsak da mevcut dolar kurlarıyla fiyat iç açıcı olur mu, işte o kısmı tam olarak bilemiyoruz.

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Sony'nin efsanesi PlayStation One geri dönüyor!
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