Sony'nin efsanesi PlayStation One geri dönüyor!

Teknoloji devi Sony, yaptığı duyuruyla PlayStation Classic konsolunu duyurdu. 80 ve 90 neslinin çocukluğunu gömdüğü efsane oyun konsolu PlayStation One'ın yeniden tasarlanmış hali olan bu konsol, neredeyse avucunuza sığacak kadar küçültülmüş ve yeniden tasarlanmış durumda.

Sony PlayStation Classic

USB şarj kablosu

2 PlayStation kolu



KONSOLLA BİRLİKTE GELEN 20 FARKLI OYUN

Final Fantasy VII

Jumping Flash

Ridge Racer Type 4

Tekken 3

Wild Arms



Hürriyet'in haberine göre ürünün açıklanan resmi fiyatı 99 dolar/euro olarak belirlenmiş durumda. 3 Kasım'da ürünün Avrupa, ABD, Kanada, Avusturalya ve Japonya'da piyasaya çıkacağı belirtildi. Ürünün Türkiye'ye uğrayacağına kesin gözüyle bakıyor olsak da mevcut dolar kurlarıyla fiyat iç açıcı olur mu, işte o kısmı tam olarak bilemiyoruz.

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