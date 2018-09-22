Huawei, Türkiye'de ikinci sıraya yükseldi!

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Temmuz ayında ülkemizde en çok satılan ikinci telefon markası oldu.

Huawei içinde bulunduğumuz yılın Temmuz ayında yüzde 17,9 pazar payına ulaşarak, Türkiye'de akıllı telefonları en çok tercih edilen ikinci marka oldu.

YÜZDE 3.8'DEN 17.9'A YÜKSELDİ

Huawei 2017 yılının aynı ayında yüzde 3,8 pazar payına sahipti. GfK tarafından hazırlanan rapor, aylık akıllı telefon satışlarını baz alarak markaların pazardaki hakimiyet oranlarını belirliyor.

GfK raporunda ayrıca pazar eğilimlerine de yer veriliyor. Tüketicilerin satın alma kararlarını inceleyen GfK, pazarın hızla 5,5 inç ekranlı telefonlara yöneldiğini, 2017 yılının Ocak - Temmuz ayları arasında yüzde 43,8 olan 5,5 inç ekranlı akıllı telefon satın alma oranının 2018 yılının aynı döneminde yüzde 66,7'ye çıktığını raporluyor.

5,5 İNÇ EKRANLI AKILLI TELEFONLARDA PAZAR BİRİNCİSİ

Huawei, 5,5 inç ekranlı akıllı telefonlar söz konusu olduğunda ise Türkiye'de yüzde 44'lük pazar payı ile birinci sırada.

"ZİRVEYE SADECE BİR ADIM KALDIĞINI SİMGELİYOR"

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang yaptığı açıklamada, "Bu başarı, bizim için çok önemli. Büyüme hızımızı ve zirveye sadece bir adım kaldığını simgeliyor. Bu sonuç, çalışma arkadaşlarımızın adanmışlığının ve tüketicilerin ihtiyaçlarına doğru cevap verme yeteneğimizin çok somut bir kanıtıdır. Bu yakaladığımız başarıyı devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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