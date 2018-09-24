'Türkiye'nin siber güvenlikçileri Trabzon'da yetişecek'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlar için çok sayıda yenilik ve fırsatlar sunan teknolojinin, aynı zamanda bireyler, şirketler, kurumlar ve devletlere yönelik ciddi tehditleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

Bu tehditleri önleyen mekanizmanın siber güvenlik olarak adlandırıldığını ifade eden Adıyaman, siber güvenlik mekanizmasının bireylerin hayatını olumsuz etkileyebilecek durumları ortadan kaldırdığını aktardı.

Adıyaman, siber güvenlikte en önemli iki unsurun teknolojiye erişim ve insan kaynakları olduğunun altını çizerek, çok büyük fiziksel mekan yatırımı yapmadan, sadece insana yatırım yaparak kısa sürede büyük sonuçlar alınabilecek bir sektör olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki siber güvenlikle ilgili çalışmaların dünya ile hemen hemen paralel seyrettiğini belirten Adıyaman, şunları kaydetti:

"Bu konuda çok geç kalmış değiliz. İnanılmaz bir fırsat var. Savunma sanayi zaten ülkenin önemli önceliklerinden biri. Biz de bu alanda bir şeyler yapalım istedik ve proje hazırladık. Siber Güvenlik ve Yazılım Teknolojileri Akademisi kurulmasına yönelik projemizi, Cumhurbaşkanlığımıza bağlı Savunma Sanayii Başkanımız ve diğer yetkililerimize sunduk. Savunma Sanayii Başkanlığı, bizim davetimizle Trabzon'da böyle bir şey yapmak istiyor."

Adıyaman, Savunma Sanayii Başkanlığı yetkililerinin yer aldığı heyetin kısa süre önce projeye ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere kente geldiğini belirterek, Siber Güvenlik ve Yazılım Teknolojileri Akademisi kurulması noktasında sözlü mutabakata varıldığını kaydetti.

Çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Adıyaman, 19 Ekim'de teknik kadronun katılımıyla yapılması planlanan toplantıda akademinin hangi alanda uzmanlaşacağı kararının verileceğini, mekanın seçileceğini, ardından da protokol imzalanacağını söyledi.

"BÖLGEDE SAVUNMA SANAYİNİN GELİŞMESİ İÇİN DE İLK NÜVE OLACAK"

Onur Adıyaman, bu yıl bitmeden akademinin faaliyete başlayacağına işaret etti.

Siber güvenliğin, bilişim hukuku ve bilişim güvenliği gibi birçok alt başlığının bulunduğunu vurgulayan Adıyaman, şöyle devam etti:

"Akademide alt başlıklardan birinde uzmanlaşarak Trabzon'u ön plana çıkartacağız. Öncelikle bilgisayar mühendisliği ve matematik gibi bölümlerden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini toplayacağız. Akademide öğrencileri, Savunma Sanayii Başkanlığımızın belirlediği uluslararası standartlara uygun müfredat doğrultusunda eğitime tabi tutacağız. Türkiye'nin gelecekteki siber güvenlikçilerini Trabzon'da yetiştireceğiz."

Adıyaman, Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) işin içinde olacağını ifade ederek, "Öğrenci ve akademisyenler buradan temin edilecek. KTÜ çatı olacak, diğer bölge üniversitelerinden de hem öğrenci hem akademisyen çekmeye çalışacağız." diye konuştu.

Akademi için iki, üç alternatif mekan bulunduğunu dile getiren Adıyaman, şu değerlendirmede bulundu:

"Fiziksel mekanda sıkıntı yaşanmayacak, kolaylıkla eğitim alanı oluşturulacaktır. Teknolojik altyapı, masa gibi diğer donatılar da sorun olmayacaktır. Burada önemli olan insan. Gençleri bulacaksınız, yetiştireceksiniz, doğru bir şekilde kanalize edeceksiniz, sonra da memlekete faydalı işler yapacaklar. İşte bizim tüm amacımız bu. Akademi, aynı zamanda bölgede savunma sanayinin gelişmesi için de ilk nüve olacak, yani bu alanda çok büyük tesislere ihtiyaç olmadan, daha çok insan kaynağını yetiştirme odaklı faaliyetlerin başlangıcı olacak."

"ORADAN BİR SELÇUK BAYRAKTAR ÇIKARSAK TAMAM İŞTE"

Adıyaman, akademide verilecek eğitimin sonuçlarını 3-4 yıl sonra almaya başlayacaklarına inandığını söyledi.

Akademinin sektöre yansımasının olacağını da vurgulayan Adıyaman, burada sadece öğrencilere değil, kendi siber güvenlik yazılımlarını üreterek girişimcilik yapmak isteyenlere de eğitim verileceğini ifade etti.

Adıyaman, Trabzon'un bu alanda öncü olacağına inandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İşe 70 öğrenciyle başlarsınız, bunlardan 10'unu çok iyi yetiştirirsiniz, bu müthiş bir başarı olur memleket için. Bu alan tam da böyledir işte. Bir Selçuk Bayraktar çıkıyor bu memlekette, önümüzü açıyor, vizyon sağlıyor, insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçlarıyla. Bu alanda bir sürü şeyde bize avantaj sağlıyor. Öncelikle şehit vermiyoruz, ekonomik çıktımız olmuyor. Bu böyle bir değer işte. Oradan bir Selçuk Bayraktar çıkarsak tamam işte."

Bölgedeki insan kaynağını geliştirmek gerektiğini belirten Adıyaman, "Buranın potansiyeli, bir seviye düzeyi var. Biz bu beceri düzeyini doğru şekilde değerlendirirsek memlekete hayırlı hizmetler noktasında hareket etmiş oluruz. Akademi, ülkemizin vizyonuyla uyumlu bir konu olacak. Ankara, İstanbul dışında ilk defa bir bölgede böyle bir teşekkül oluşacak." dedi.