Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2. Başkanı Figen Kılıç, "5G'de kaçırdığımız fırsatları 6G'de yakalayabiliriz. Böylece sadece satın alan değil üreten ülke durumuna geçeriz." dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından, "Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayı"nın ikincisi düzenlendi.

Üniversitenin Kavacık yerleşkesinde düzenlenen çalıştaya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2. Başkanı Figen Kılıç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. Metin Balcı, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Medipol, ASELSAN, ULAK Haberleşme, Rohde & Schwarz ve ENOVAS'un ortaklığında gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan, bu etkinlikte yeni nesil çalışmalar ve haberleşme teknolojilerinin geleceğini masaya yatıracaklarını söyledi.

Arslan, 3G ve 4G teknolojisi ile insanlara internete, bilgiye ve haberleşmeye hızla ulaşılan bir dünya sunulduğunu ifade ederek, bundan sonraki aşamanın nesnelerin haberleşmesi olacağını dile getirdi.

5G teknolojisinin bir çok uygulamaya cevap verebilecek standartta olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"10 yıl içinde her insana hizmet etmek için bin tane cihaz kendi arasında haberleşecek. Kısa sürece içerisinde 5G hayata geçecek ve yeni bir internet doğacak. Bu internetin en büyük parçası ise haberleşme. Haberleşme sistemleri 6G ile daha optimum hale gelecek. Ülke olarak 5G'de kaçırdığımız fırsatı 6G'de yakalamalıyız. Bu çalıştayın amacı da 6G farkındalığı oluşturmak, paydaşları bir araya getirmek, patent ve teknoloji üretimi konusunda iş birliği sağlamak. 5G ve 6G'de geç kalırsak ancak ürün satın alırız. Bu yüzden 6G'nin Ar-Ge ve üretim aşamasında yer almalıyız."

"5G'YE BU KADAR YAKLAŞMIŞKEN 6G'NİN DE ALTYAPISI HAZIRLANIYOR"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2. Başkanı Figen Kılıç, 6G çalıştayı ile birlikte yeni iş modellerini tartışacaklarını dile getirdi.

5G teknolojisinin uzak olmayan bir zamanda hayata geçeceğini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"5G tüm sektörlerin paradigmasını değiştirecek bir teknoloji. 5G sayesinde sadece insanlar değil nesneler haberleşecek. 5G'ye bu kadar yaklaşmışken 6G'nin de altyapısı hazırlanıyor. 5G'de kaçırdığımız fırsatları 6G'de yakalayabiliriz. Böylece sadece satın alan değil üreten ülke durumuna geçeriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük icraat programında da 'Yerli ve Milli 5G ve Ötesi Çalışmalarının Başlatılması' projesi yer aldı. Bu da yeni dönemde teknoloji gelişimine ne kadar önem verildiğinin göstergesidir."

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise dünya ile eş zamanlı yönetilen bir sürecin olduğunu ifade ederek, henüz ürünleşmemiş bir çalışmanın içerisinde bulunduklarını bildirdi.

Hayatın her alanında ağa ve birbirlerine bağlı nesnelerin haberleşmesi için 6G teknolojilerine ihtiyaç olduğunu kaydeden Mandal, "Bu bakımdan bugünkü çalıştayı TÜBİTAK olarak önemsiyoruz. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri olması, yıllık 500 milyar dolar ihracat, imalata dayalı ihracat içinde yüksek teknolojili ürünlerinin payının yüzde 15 olması, 2023 yılında Türkiye'nin global inovasyon indeksinde ilk 20 ülke arasında bulunması, küresel üniversite sıralamasında en iyi 100 üniversite arasında Türkiye'den 3 üniversite olması, 2023 yılı ulusal hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu hedeflere ulaşabilmek için de araştırma, teknoloji, yenilik ve nitelikli insan kaynağı geliştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Dr. Tüfekçi ise ULAK ve MİLAT projelerinin detaylarından bahsetti.

5G için somut olarak adım attıkları ilk adımın ÇINAR Projesi olduğunu anlatan Tüfekçi, bu sayede uçtan uca güvenilir geniş bantlı iletişim kanalı sağlanacağını kaydetti.

Çalıştayda ayrıca ULAK Haberleşme AŞ tarafından geliştirilen 4.5 G yerli baz istasyonunun gösterimleri gerçekleştirildi.