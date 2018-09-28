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Japon şirket 2020'de Ay'a aracı gönderecek

'nın iSpace adlı şirketinin 2020'de Ay'a araştırma aracı göndereceği söylendi.

Giriş Tarihi: 28.9.2018 16:20
Japon şirket 2020'de Ay'a uzay aracı gönderecek

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, iSpace'den yapılan açıklamada, şirketin, ABD'li mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in Falcon 9 roketiyle 2020'de Ay'a uzay aracı, 2021'de de Ay'ın yüzeyinde araştırma yapmak amacıyla gezgin araç göndereceği belirtildi.

iSpace'in kurucusu ve üst yöneticisi Takeşi Hakamada, "SpaceX'in insanların uzayda yaşamasını sağlama vizyonunu paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Japon milyarder Yusaku Maezawa'yı Ay'a götüreceğini duyurmuştu. Ay'ın yörüngesini katetmeyi öngören seferin, 2023'te yapılması planlanıyor.

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Japon şirket 2020'de Ay'a uzay aracı gönderecek
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