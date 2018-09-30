İstanbul semalarında görülen garip cismin sırrı çözüldü

Acıbadem'de bir evden çekilen görüntülerde, yabancı cisim söylentilerini ve dünya dışı varlıklara dair tartışmaları yeniden gündeme taşımıştı ancak konunun uzmanı Dr Marco Langbroek cişimlerle ilgili son noktayı koydu.

Star'ın haberine göre görüntülerde gökyüzünden aşağı doğru inen birden fazla ateş topu görünüyor. Ateş toplarının iniş mesafesi, inerken yöneldiği konum, yaydığı ışık ve haraket hızı incelenerek konuya netlik kazandırıldı.

Ancak askeri aydınlatma fişeğinin o anda ne amaçla kullanıldığı hakkında araştırmalar devam ediyor.