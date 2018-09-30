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İstanbul semalarında görülen garip cismin sırrı çözüldü

Geçtiğimiz gün İstanbul'da oldukça ilginç konuşulan görüntüler kaydedildi. Amatör bir kamerayla görüntülenen gökyüzü cisimlerinin ne olduğu sosyal medyada tartışmalara sebep olmuştu. Bu görüntünün sırrı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.9.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 14:53
İstanbul semalarında görülen garip cismin sırrı çözüldü

Acıbadem'de bir evden çekilen görüntülerde, yabancı cisim söylentilerini ve dünya dışı varlıklara dair tartışmaları yeniden gündeme taşımıştı ancak konunun uzmanı Dr Marco Langbroek cişimlerle ilgili son noktayı koydu.

Star'ın haberine göre görüntülerde gökyüzünden aşağı doğru inen birden fazla ateş topu görünüyor. Ateş toplarının iniş mesafesi, inerken yöneldiği konum, yaydığı ışık ve haraket hızı incelenerek konuya netlik kazandırıldı.

Ancak askeri aydınlatma fişeğinin o anda ne amaçla kullanıldığı hakkında araştırmalar devam ediyor.

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İstanbul semalarında görülen garip cismin sırrı çözüldü
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