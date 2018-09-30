Whatsapp hesabı nasıl silinir, kapatılır? Whatsapp hesap silme işlemleri

Milyonlarca kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma uygulaması, her gün birçok kişi tarafından siliniyor. Bazı nedenlerden dolayı bu kararı alanlar, Whatsapp hesap silme işlemleri ile ilgili bilgiler araştırıyor. Hesabınızı silmek için izleyeceğiniz adımları madde madde bu başlık altında derledik. Peki Whatsapp hesabı nasıl silinir ve kapatılır?

WHATSAPP HESABI NASIL SİLİNİR – KAPATILIR?

Hesabınızı silmeden önce aşağıdaki bilgileri mutlaka göz önünde bulundurunuz.

Hesap bilgileri ve profil fotoğrafınız silinir.

Tüm Whatsapp gruplarından silinirsiniz.

Telefondaki sohbet geçmişiniz silinir.

Whatsapp hesabı silmek için;

Whatsapp uygulamasını açınız.

Ayarlar sekmesinden 'Hesap' seçeneğine tıklayınız.

Daha sonra 'Hesabımı Sil' seçeneğini tıklayınız.

Son olarak telefon numaranızı girerek başarı ile hesabınızı silebilirsiniz.