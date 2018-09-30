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hesabı nasıl silinir, kapatılır? Whatsapp hesap silme işlemleri

Popüler mesajlaşma uygulaması bazı nedenlerden dolayı gün içerisinde birçok kullanıcı tarafından silinebiliyor. Bu işlemi yapmayı bilmeyen kişiler ‘ hesabı nasıl silinir’ sorusunun yanıtı ile ilgili bilgiler araştırıyor. Haberimizde Whatsapp hesabı silme işlemlerini adım adım bir arada derledik. Peki Whatsapp hesabı nasıl kapatılır?

Giriş Tarihi: 30.9.2018 11:28
Whatsapp hesabı nasıl silinir, kapatılır? Whatsapp hesap silme işlemleri

Milyonlarca kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma uygulaması, her gün birçok kişi tarafından siliniyor. Bazı nedenlerden dolayı bu kararı alanlar, hesap silme işlemleri ile ilgili bilgiler araştırıyor. Hesabınızı silmek için izleyeceğiniz adımları madde madde bu başlık altında derledik. Peki Whatsapp hesabı nasıl silinir ve kapatılır?

WHATSAPP HESABI NASIL SİLİNİR – KAPATILIR?

Hesabınızı silmeden önce aşağıdaki bilgileri mutlaka göz önünde bulundurunuz.

  • Hesap bilgileri ve profil fotoğrafınız silinir.
  • Tüm Whatsapp gruplarından silinirsiniz.
  • Telefondaki sohbet geçmişiniz silinir.

Whatsapp hesabı silmek için;

Whatsapp uygulamasını açınız.

Ayarlar sekmesinden 'Hesap' seçeneğine tıklayınız.

Daha sonra 'Hesabımı Sil' seçeneğini tıklayınız.

Son olarak telefon numaranızı girerek başarı ile hesabınızı silebilirsiniz.

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Whatsapp hesabı nasıl silinir, kapatılır? Whatsapp hesap silme işlemleri
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