Yerli motor gün sayıyor!

Savunma Sanayi Başkanlığı. TEI ile 27 Aralık 2012 tarihinde İHA'larda kullanılmak üzere turbodizel bir uçak motoru geliştirilmesi ve imalatı konusunda anlaşma yapılmışı. Tasarım ve imalatı TEI'de gerçekleştirilen motor, geçen yıl TEI tarafından test edildi. Başarıyla sonuçlanan testlerin sonrasında motor uçuş için TUSAŞ'a gönderildi.

SERİ İMALAT BAŞLAYACAK

SSB ile TEI arasındaki anlaşmaya göre ilk etapta toplam 10 adet motor imalatı yapılacak. Seri üretim için çalışmaların ocak ayında başlaması hedefleniyor.

Motor sisteminin gelecekte gelişimine devam edilmesi ve tek motorlu eğitim uçaklarında da kullanılması planlanıyor. (Kokpit Aero)