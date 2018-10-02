Gelmiş geçmiş en iyi 10 oyun! İşte en iyi oyunlar

Video oyunları geçmişten günümüze küçük yaştan büyük yaştaki bireylere kadar her kesimden tarafından seviler tercih edilmiştir. Sizler için derlediğimiz bu listede hem nostalji oyunları hem de günümüzde ciddi bir şekilde oynanmaya devam eden oyunları derledik. İşte en sevilen 10 oyun...

10- World Of Warcraft

World Of Warcraft Blizzard firması tarafından geliştirilen bir MMORPG ( Devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma) oyunudur. Oyun genelde WOW şeklinde kısaltılır. World Of Warcraft ilk olarak Blizzard tarafından 2 Eylül 2001'de duyuruldu. Daha sonra 23 Kasım 2004'te satışa sunuldu. Türkiye'de diğer MMORPG'ler kadar popüler olmasada dünya genelinde 12 milyon oyuncu kitlesini aşarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı ve en çok oynanan MMORPG oyunu oldu.

9- The Oregon Trail

1971 yılında Don Rawitsch, Bill Heinemann ve Paul Dillenberger isimli üç bilgisayar programcısı tarafından geliştirilen eğitici bilgisayar oyunudur. The Oregon Trail, ilk çıktığı dönemlerde uzunca bir süre herkes tarafından beğenilip oynanmıştı. Oyun 2008 yılında mobil cihazlar ve cep telefonları için gameloft firması tarafından tekrar tasarlanıp piyasaya sunulmuştur.

8- Super Mario Bros

Nintendo tarafından 1985 yılında piyasa sürülen bir video oyunu olan Super Mario'yu hepimiz hatırlarız. Bir dönem Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesine sahip olmuş ve 90'lı yılların sonları ve 2000'lerin başında hemen hemen her kesim tarafından oynanmıştır. Oyun Shigeru Miyamoto tarafından geliştirilmiştir. Oyun aynı zamanda konsollarda ve atarilerde de oynanmıştır.

7- The Legend Of Zelda

Yine bir Nintendo oyunu olan The Legend Of Zelda'da bir dönem bol miktarı hayran kitlesine ulaşmıştır. Super Mario Bros oyununun programcısı Shigeru Miyamoto ve Takashi Tezuka tarafından tasarlanmış bir video oyunudur.

6- Minecraft

Minecraft küplerle çeşitli tasarımların yapılabildiği 3 boyutlu bilgisayar oyunudur. 13 Haziran 2009'da ilk sürümü çıkan Minecraft hala güncellemeler almaya devam ediyor. Birçok platformda bulunan Minecraft çok kısa sürede ciddi manada bir kitleye ulaşmıştır. Ülkemizde de küçük yaştaki çocuklar tarafından sıklıkla tercih edilen Minecraft ciddi bir kitleye sahiptir.

5- Ms. Pac-Man

Pac-Man Namco tarafından geliştirilen ve 1980 yılında piyasa sürülen bir oyundur. Kısa sürede oldukça fazla derecede popüler olmuştur. Ülkemizde de bir dönem oldukça fazla kitleye ulaşmıştır. Günümüzde hala varlığını sürdürmektedir.

4- Doom

İd Software tarafından geliştirilen ve içerisinde yaratıklar bulunduran bir FPS oyunu serisidir. Serinin ilk çıkış tarihi 10 Aralık 1993'tür. Oyunun yaratıcıları John Carmack, Tom Hall, John Romero'dur.

3- Mafia City Of Lost Heaven

Mafia serisi 3 oyundan oluştan bir seridir. İlk oyundan sonra uzun bir araya girip ikincisini çıkarmıştır. Mafya'nın ilk serisi oyun klasikleri arasında ilk yerini almıştır. Özellikle hikayesi ile bir film tadında oynanan oyun dönemine göre çıkan oyunlar arasında efsaneler arasındadır. Hala günümüzde oynayanların bulunduğu oyun listemize 2. sıradan girdi.

2- Grand Theft Auto Vice City

Grand Theft Auto Vice City ilk olarak 27 Ekim 2002'de piyasa sürülmüştür. Neredeyse tüm oyun platformlarında bulunan Vice City, Rockstar tarafından geliştirilmiştir bir seridir ve hala yeni oyunları günümüzde çıkmaktadır. İlk piyasa sürüldüğünde oyun dünyasında bomba etkisi yaratan GTA Vice City, herkes tarafından oldukça sevilmiştir. Tommy karakterinin tasarlanışında Alpaçino'dan esinlenilmiştir.

1- Tetris

İlk olarak 1985 yılında Rus Bilgisayar Mühendisi Aleksey Pajitnov, 6 Haziran 1984'de piyasa sunulmuş bir bulmaca oyunudur. Tetris çıktığı ilk günden itibaren hala günümüze kadar gelebilen bir oyundur. Uzunca bir süre küçükten büyüğe herkes tarafından oynanan oyun hala mobil versiyonu ile telefonlarda yerini bulmuştur. Tetris bir çok oyun konsolu için çıkarılmıştır.