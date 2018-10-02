Tesla hisseleri uçuşa geçti

Bu yılın başından beri hedeflerini ıskaladığı ve kârlılığa ulaşamadığı için sıkça eleştirilen elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son haftalarda şirket CEO'su Elon Musk'ın davranışları nedeniyle zor günler geçiriyordu. Elon Musk, attığı yanıltıcı tweet'ler nedeniyle davalık olurken Tesla'nın hisse değeri bu yılın en düşük seviyesine bir hayli yaklaşmıştı. Son birkaç gün içinde yaşanan gelişmeler ise Tesla'nın hisse değerinde ciddi bir artış sağladı.

SEC'LE YAPILAN ANLAŞMA OLUMLU KARŞILANDI

Geride bıraktığımız hafta sonunda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC); Elon Musk ve Tesla ile anlaştığını duyurup Musk aleyhine açtığı dolandırıcılık davasını geri çekmişti. Bunun karşılığında Musk ve Tesla 20 milyon dolar para cezası ödemeye mahkum edilirken Musk'a, Tesla'daki yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa etmesi için 45 gün mühlet verilmişti. Analistlere göre şirketin yönetim kurulu başkanlığına Musk'ın dışında bağımsız bir yöneticinin getirilecek oluşu, şirket hissedarlarına güven verdi.

Öte yandan şirketin CEO'su olarak görevine devam eden Elon Musk'ın, hafta sonu şirket çalışanlarına gönderdiği mesajın da Tesla'nın geri dönüşündeki etkisi son derece önemli. Cumartesi günü itibarıyla bu yılın üçüncü çeyreği sona ererken Musk, şirketin geleceğiyle ilgili önemli bir bilgiyi Tesla çalışanlarıyla paylaştı. Musk, Tesla'nın kârlılığa çok yakın olduğunu duyurdu.

MODEL 3 ÜRETİMİNDE HEDEFE ULAŞILDI

İlk teslimatlar yapıldığından beri Tesla'nın Model 3 üretim hacmi eleştirilse de şirket Model 3 üretiminde de hedefine ulaşmış görünüyor. İkinci çeyrekte 28 bin 578 adet Model 3 üreten Tesla'da, şirket CEO'su Elon Musk üçüncü çeyrekte bu sayıyı 50-55 bine çekmek istediklerini dile getirmişti. Electrek tarafından paylaşılan rakamlara göre ise şirket üçüncü çeyrekte 53 bin adet Model 3 üretmeyi başardı. Bu çeyrekte şirketin ürettiği toplam otomobil sayısı ise 80 bine ulaştı.

Donanımhabere göre bağımsız yönetici, kârlılık hedefleri ve rekor Model 3 üretiminin peş peşe duyurulmasının ardından dün ABD'de borsaların açılmasıyla birlikte Tesla hisseleri adeta uçuşa geçti. Şirket hisseleri birkaç saat içinde yüzde 17'nin üstünde değer kazandı. Böylece Tesla'nın hisse değeri günlük bazda son 5 yıl içinde en büyük sıçramaya imza atmış oldu.

ELON MUSK'A BÜYÜK ŞOK! (TESLA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA EDECEK)