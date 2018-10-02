Türk profesör 70 yıldır çözülemeyen problemi çözdü

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Erdal Arıkan'ın 'Kutupsal Kodlar' keşfi, iletişimde oluşan hataları gidererek daha sorunsuz, verimli ve hızlı bir haberleşmeye imkân veriyor. Arıkan, bu çalışmalarıyla Mayıs 2018'de ABD merkezli uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) Richard W. Hamming Madalyası'na layık görüldü.

Hürriyet gazetesinin haberine göre profesörün bu başarısı, Forbes'ın ardından, Wall Street Journal'ın (WSJ) ilk sayfasında da yer aldı. Haberde, Çin ve ABD merkezli telekomünikasyon şirketlerinin 5G teknolojisi rekabetine vurgu yapılarak, Türk bilim insanının buluşunun beğeni topladığı ve Çinli şirkete bir avantaj sağladığı belirtildi. Verilerin, en güvenilir ve en az gecikmeyle iletilmesini sağlayan Arıkan'ın buluşundaki algoritmaların, yakın gelecekte 5G standardına uygun her cep telefonunda yer alması öngörülüyor. Dünya medyasının gözünü çevirdiği Prof. Dr. Arıkan, Hürriyet'in sorularını yanıtladı:

1948'DEN BERİ ÇÖZÜLEMİYORDU

"1948'den beri üstesinden gelinemeyen bir problemi çözdüm. Makalemi 2007'de bir akademik dergiye yolladım. Dünyada öncü şirketler, böyle çalışmaları her zaman takip eder. Çinli bir telekomünikasyon şirketi, çalışmamdaki pratik değeri görüyor ve Ar-Ge çalışmalarına başlıyor. Bu sayede aldığı patentlerle ABD ve Avrupa merkezli rakiplerine karşı avantaj sağladı. Benim hiçbir ticari kazancım yok. Ancak şirket bana onur ödülü verdi.

VERİMLİ HABERLEŞME SAĞLAYABİLİYORUZ

'Kutupsal Kodlar' teknolojisiyle daha hızlı ve verimli bir haberleşme mümkün. Bu, 5G teknolojilerindeki standartlardan biri haline geliyor. Aynı zamanda nesnelerin interneti, akıllı şehirler ve sürücüsüz araçlar gibi pek çok teknolojide yeni fırsatların doğmasını sağlayabilir. Başta Çin olmak üzere, birçok şirket bunun Ar-Ge çalışmalarını yapıyor ve patentler alıyor. İlk Çin fark etti. Avrupa ile ABD geride kaldı. Türkiye'de ise bu çalışmam hiç fark edilmedi. Doğru strateji izleyen Türkiye'den bir şirket de bu konuda ilerleyebilirdi. Ancak Çin ve ABD merkezli firmalar bu işin Ar-Ge'lerine milyarlarca dolar ayırabilecek güçte. Ben bilim insanıyım, araştırmalarıma aynı konuda devam ediyorum. Ancak onu pazara taşıyacak olan ben değilim, firmalar.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE ALINMASI GEREKEN YOL VAR

Türkiye'de lisansüstü eğitimde alınması gereken çok yol var. Başarılı gençler, yurtdışına lisansüstü eğitim için gidebiliyor. Burada iyi eğitim almaları ve kendilerini geliştirmeleri güzel. Ancak Türkiye, bu nitelikli insanları, yurtdışına gönderdikten sonra tekrar kendine çekebilmeli. Çin bunu başarıyor. Binlerce öğrencisi yurtdışına gidiyor, ardından ülkesine dönüyor. Türkiye'de de bunun olabilmesi için uygun atmosfer yaratılmalı."

'KUTUPSAL KODLAR' NEDİR?

Bu teknoloji, kablolu ya da kablosuz bir iletişim kanalı üzerinden bilginin iletilmesi sırasında, çevre gürültüsünün sinyal üzerine eklenmesi nedeniyle oluşan hataları sıfıra indirerek haberleşmeyi sağlıyor. Bu sayede daha verimli, hızlı ve sorunsuz bir haberleşme mümkün olabiliyor. Bu, 5G teknolojisinin şu an kullandığımız 4.5 G'ye göre 100 hatta 1000 kat daha hızlı olmasını sağlayabilir.

PROF. DR. ERDAL ARIKAN KİMDİR?

Prof. Dr. Erdal Arıkan, lisans eğitimini California Teknoloji Enstitüsü, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) tamamladı. 1987'den beri Bilkent Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Arıkan, telekomünikasyon ve bilgisayar ağları konusunda dersler veriyor. Birçok uluslararası prestijli ödüle layık görülen bilim insanı, son olarak ABD merkezli uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) Richard W. Hamming Madalyası'nı aldı.