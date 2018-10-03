Dolandırıcılar sosyal medya üzerinden vatandaşın hesabını boşaltıyor

Teknolojinin hayatın her alanına girmesi ve sosyal medya kullanımın artması dolandırıcılık faaliyetlerinin de boyut değiştirmesini beraberinde getirdi. Birçok kişi, kaynağı bilinmeyen bir yerden "masraf iadesi" vaadi içeren SMS'ler alırken, sosyal medyada da "hediye vaadi"yle bankalara ait olduğu izlenimi yaratan ve bir linki tıklamaya davet eden paylaşımlar arttı.

Bu vaatlere inanıp link tıklandığında, dolandırıcıların tuzağının ilk aşamasına düşülmüş olunuyor. Link uzantısının sahte olduğunun farkına varılmamasıyla devam eden süreçte, kişisel bilgilerin de girilmesiyle dolandırıcıların hesaptan para çekmesine olanak tanınıyor. Kişiler, dolandırıldıklarını, hesaplarından kontrolleri dışında para çekilmesi sonrasında fark ediyor.

Ne yazık ki, çok sayıda banka müşterisi bu tip saldırılara maruz kalıyor. Kişisel bilgilerin paylaşılmış olmasından dolayı dolandırıcılar, bankaların güvenlik sistemlerini atlayarak hesaplara ulaşma fırsatı buluyor. Dolandırıcılıkta son dönemde kullanılan tabirlerin başında "yemleme (phishing)" geliyor. Phishing, password (şifre) ve fishing (balık avı) sözcüklerinin birleşmesiyle oluşturulan bir kelime. Özellikle yemleme sosyal paylaşım siteleri üzerinden gerçekleştiriliyor.