Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Güneş Sisteminde çok uzak gök cismi keşfedildi

nde çok uzak gök cismi keşfedildi

nde tespit edilen çok uzak gök cismine "2015 TG387" adı verildi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 22:06
Güneş Sisteminde çok uzak gök cismi keşfedildi

Carnegie Bilim Enstitüsünden Scott Sheppard ile Kuzey Arizona Üniversitesinde görevli Chad Trujillo ve Hawaii Üniversitesinden David Tholen'in keşfettiği gök cismine, "2015 TG387" adının verildiği belirtildi.

nin nerede bittiğinin yeniden tanımlanmasını gerektiren keşifle ilgili ayrıntılar, Uluslararası Astronomi Birliği tarafından duyuruldu.

"Astronomical Journal" dergisinde de yer verilen keşfin, Güneş Sisteminde uzak bir süper dünya ve X gezegeni arayışı sırasında yapıldığı kaydedildi.

Plüton'ın çok ötesinde bulunan 2015 TG387'nin Güneş'e uzaklığının Güneş'in merkezi ile Dünya'nın merkezi arasındaki mesafenin yaklaşık 80 katı olduğu ve çok uzak yörüngede döndüğü ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Güneş Sisteminde çok uzak gök cismi keşfedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN