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Kozmonotlar ve astronotlar dünyaya geri döndü

Rus kozmonot Oleg Artemyev, Amerikan ve () astronotları ve ’un içinde bulunduğu uzay aracı Soyuz ’a iniş yaptı.

İHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 16:28 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 16:29
Kozmonotlar ve astronotlar dünyaya geri döndü

Geçtiğimiz 21 Mart tarihinde 'da bulunan Baykonur üssünden fırlatılan Soyuz kapsülü 2 gün süren yolculuğun ardından uzay çalışmalarına başlamıştı. Rus Kozmonot Oleg Artemyev, Amerikan Uzay ve () astronotları ve 'un içinde bulunduğu uzay aracı Soyuz MS-08 , ABD, , Avrupa ve uzay kuruluşları tarafından modüllerin birleştirilmesiyle oluşturulan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel araştırmalar yürüttü.

Rus ordusu ve arama kurtarma ekiplerinin hazırda beklediği iniş sırasında her 3 kozmonot kapsülden atlayarak Kazakistan'a paraşütleriyle iniş gerçekleştirdi. Kazakistan'da Zhezkazgan kentinin 146 kilometre güneydoğusuna iniş yapan kozmonotlar sağlık taramasından geçirildi. İniş sırasında kozmonotlar inişlerini kamerayla kaydetti. Rusya federal uzay ajansı ise iniş sırasında canlı yayınlarla dünya kamuoyunu bilgilendirdi.

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Kozmonotlar ve astronotlar dünyaya geri döndü
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