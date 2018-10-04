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geliştiricilerin uygulamaları farklı ülkelerden kullanıcılarla buluştu

Küresel Uygulama Ekonomisi, 2007’de ’ın ilk iPhone’u piyasaya sunmasıyla başladı. 2008'de 'un açılması yazılımcıların akıllı telefonlar için uygulama geliştirmesi için bir yol açtı.

Giriş Tarihi: 4.10.2018 16:06 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 16:08
Türk geliştiricilerin uygulamaları farklı ülkelerden kullanıcılarla buluştu

Uygulama ekonomisinin yükselişi, uygulama geliştiricilerinin oluşmasını sağladı. Mobil oyunlar uygulama ekonomisinin en görünür bölümünü oluştursa da alışverişten, bankacılığa, sağlıktan spora, üretim tesislerinin çalıştırılmasını sağlayan gelişmiş uygulamalara kadar daha pek çok farklı alanda hayatı kolaylaştıran milyonlarca uygulama bulunuyor. Temmuz 2008'de 'un kullanıma sunulmasından bu yana, iOS geliştiricileri dünya çapında 86 milyar dolardan fazla kazanç sağladı.

Uygulama ekonomisinde başarılı girişimcilerin de imzası var. Türk girişimciler mobil uygulamalar ve oyunlar sayesinde işlerini biraz daha büyüttü. Mesela MMORPG türündeki bir oyun App Store'da yayınlandıktan sadece 18 saat içinde 1 numaraya yerleşti, 6 ayrı bölgede oyun kategorisinde en tepede yer aldı. Türk girişimcilerin geliştirdiği bazı uygulamalar App Store'da günün uygulaması seçildi ve dünya çapında birçok kullanıcının beğenisine sunuldu.

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Türk geliştiricilerin uygulamaları farklı ülkelerden kullanıcılarla buluştu
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