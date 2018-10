Yerli İHA simülatörü diğerlerine fark atacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eskişehir Meslek Yüksekokulu Uçak Teknoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Tamer Savaş ve çalışma arkadaşları, insansız hava araçları (İHA) için tamamen yerli uçuş test ve eğitim simülatörü geliştirdi.

Savaş, 2017 yılında TÜBİTAK'ın "1512 Programı" kapsamında drone simülatörü geliştirme projesi sundu. Uzun bir eleme sürecinin ardından projenin kabul edilmesiyle Anadolu Üniversitesi (AÜ) Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde Tronik Savunma ve Havacılık Şirketi'ni kurdu.

Oluşturduğu çalışma ekibindeki 4 mühendisle yola çıkan Tamer Savaş, İHA'lar üzerine uçuş simülatörü geliştirmeye başladı. Savaş ve ekibi, 7 aylık çalışma sonunda yazılımı da kendilerine ait sivil kullanıma yönelik erişimi kolay, benzerlerinden ucuz ve özgün bir simülatör geliştirdi.

"TEKNOLOJİ YOĞUN BİR ÜRÜN"

Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHA uçuş simülatörlerinin uluslararası piyasada çok pahalı olduğunu belirterek, yurt içinde İHA simülatörü geliştiren bir şirket olmadığını görünce kolları sıvadığını kaydetti.

Gerçek uçuşlarla test ve analiz edilen bir simülatörün bulunmadığını anlatan Tamer Savaş, şöyle konuştu:

"Geliştirdiğimiz simülasyonla gerçek uçuş öncesi çeşitli testler yapılabiliyor. Sistemimiz sayesinde uçuş incelenip, analiz edilebiliyor. Uluslararası rakiplerimize baktığımızda bu tür simülatörler yüz binlerce doları bulabiliyor. Yani bunlara erişim imkanı da çok zor. Bu tür sistemler genellikle askeri ve savunma alanlarında geliştiriliyor. Simülatörlerin sivil alanlarda da kullanılması önemliydi. Drone sayılarının ve kullanımının hızla artması nedeniyle simülasyon ve eğitim ihtiyacının bulunduğunu fark ettik. Bizim simülatörümüzü sivil alanda ileriye dönük, düşük maliyetli, erişimi kolay ve özgün bir çözüm olarak sunuyoruz. Teknoloji yoğun bir ürün. Üzerinde gece gündüz çalıştık. Simülatörümüzü hem yerli hem de düşük maliyetli olarak kullanıma sunuyoruz."

HER İHA'YA VE KOŞULA UYUMLU SİMÜLATÖR

Savaş, günümüzde kullanılan İHA ya da drone sistemlerinin uçuş simülasyonlarının temel düzeyde ve boş bir alanda uçuş yapma imkanı sunduğunu vurguladı.

Kendilerinin geliştirdiği sistemle kullanıcıların dünyanın her yerinde uçuş gerçekleştirebildiğine değinen Tamer Savaş, şunları söyledi:

"Bizim simülatörümüzde dünyanın her yerinde uçuş yapabilme kapasitesine sahipsizin. Halihazırdaki drone sistemlerinde kullanıcılar, çevresel etkileri tam olarak analiz edemiyor. Söz konusu drone simülatörlerinde temel güneşli bir havada uçuş gerçekleştiriyorsunuz. Yerli simülatörümüzde ise istediğiniz hava koşullarında, dünyanın her noktasında uçuşunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Gerçekliği artırıldığı için benzerlerine göre bir adım önde. Her drone firması kendi simülatörünü içeriyor. Bizim simülatörümüzde istediğiniz hava aracını ekleyip, istediğiniz mekan ve koşullarda uçurabiliyorsunuz. Her türlü İHA'yı modelleyip, test ve analizleri gerçekleştirebiliyoruz. Milyon dolarların üzerinde satışa sunulan İHA simülatörlerinin askeri ve savunma amaçlı olmasından dolayı sivil kullanıcıların bunlara erişimi çok zor. Bu tür sistemlere Türkiye'de çok ihtiyacımız var. Özellikle millileşme açısında bakıldığında bu tür sistemler önemli çalışma alanlarından biridir."