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gözlem uydusunu başarıyla a fırlattı

ABD'li mekiği ve roket üreticisi , Arjantin uzay ajansının gözlem uydusunu uzaya yolladı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 23:27
SpaceX gözlem uydusunu başarıyla uzaya fırlattı

ABD'li mekiği ve roket üreticisi , Arjantin uzay ajansının gözlem uydusunu uzaya yolladı.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, gözlem uydusunun SpaceX'in Falcon 9 roketiyle ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden başarılı şekilde uzaya fırlatıldığı belirtildi.

Saocom-1A uydusunun fırlatıştan 12 dakika sonra yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Saocom-1A'nın doğal afetler sırasında acil durum yönetimi için kullanılacak sentetik açıklıklı radar taşıdığı ifade edildi.

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SpaceX gözlem uydusunu başarıyla uzaya fırlattı
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