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Hubble Teleskobu 'güvenli mod'a alındı

Hubble Teleskobu, uzay boşluğunda bakacağı yönleri tayin etmesini sağlayan denge çarklarından birinde oluşan arıza nedeniyle güvenli moda alındı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 22:19 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 22:38
Hubble Uzay Teleskobu 'güvenli mod'a alındı

Amerikan Havacılık ve Dairesinden () yapılan açıklamaya göre, Hubble, üç denge çarkından birinde ortaya çıkan arızanın giderilmesi amacıyla cuma gününden itibaren güvenli modda tutuluyor.

Arıza giderilene kadar veya yedek denge çarkı devreye sokulana dek teleskobun bilim operasyonlarına ara verilecek.

Hubble Uzay Teleskobu'na 2009'daki yenileme misyonu sırasında 6 yeni denge çarkı takılmıştı. Daha önce iki denge çarkı daha bozularak devre dışı kalmıştı.

Teleskobun sağlıklı çalışabilmesi için 3 denge çarkını aynı anda kullanması gerekiyor. Ancak 2 veya tek denge çarkıyla da işlevini sürdürebiliyor. Teleskopta halen sağlam durumda 3 denge çarkı bulunuyor.

NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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Hubble Uzay Teleskobu 'güvenli mod'a alındı
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