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Sisten su üreten cihaz geliştirildi!

Teknoloji Enstitüsü’nden bir grup insanı sisten su üreten bir cihaz geliştirmeyi başardı.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 12:10
Sisten su üreten cihaz geliştirildi!

Sürdürülebilir Kimya ve Mühendislik dergisinde yayınlanan araştırmayı, "Kurak ve yarı kurak alanlarda yetişen pek çok bitki var ve bu bitkiler su ihtiyaçlarını havadan karşılıyorlar. Onlar yapabiliyorsa biz neden yapamayalım diye düşündük" diyerek özetleyen Doçent Doktor Venkata Krishnan, araştırma için bir zambak türünün incelediklerini belirtti.

'ın içme suyu problemine de işaret eden araştırma grubu, sadece yasalar ve davranışsal değişimlerin bu problemi çözmeye yetmeyeceğini ve doğadan ilham alan teknolojik yeniliklere gerek olduğunu ifade ettiler.

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Sisten su üreten cihaz geliştirildi!
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