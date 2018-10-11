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Dünyanın en uzun ticari tarifeli yolcu uçuşu başladı

Singapur Havayolları’nın, Singapur ve New York arasında planladığı 18 saat 25 dakika sürmesi beklenen dünyanın en uzun ticari tarifeli yolcu uçuşu resmen başladı.

İHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 21:32
Dünyanın en uzun ticari tarifeli yolcu uçuşu başladı

Singapur Havayolları'nın, Singapur ve New York arasında planladığı ve 18 saat 25 dakika sürmesi beklenen 15 bin 349 kilometrelik uçuş başladı.

Singapur Havayolları'na ait Airbus A350-900ULR (Ultra longRoute- Ultra Uzun Rota) sınıfı la yapılan yolculuğun, Singapur Changai Havaalanı ile New Jersey Newark Lıberty Uluslararası Havaalanı arasında gerçekleştirileceği aktarıldı. Ekonomi sınıfının bulunmadığı uçak yerel saatle sabah saat 06.00 sıralarında Newark Liberty Havaalanı'na iniş yapacağı bildirildi.

67 business class ve 94 premium ekonomi sınıfı yolcu kapasitesine sahip uçağın premium ekonomi bilet fiyatlarının 2 bin 150 dolar olduğu kaydedildi.

Hava yolu şirketi bu tarihi ana şahit edecek yolcularına ise uçuş öncesi küçük bir konser hazırladı. Konser için kurulan sahnede uçuş personeli yolcular için Frank Sinatra'nın Come Fly With Me (Gel Benimle Uç) şarkısını seslendirdi.

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Dünyanın en uzun ticari tarifeli yolcu uçuşu başladı
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