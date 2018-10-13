Apple'a bir kötü haber daha! Rakiplerinin gerisine düştü

Ünlü araştırma ve analiz şirketi Gartner tarafından paylaşılan ön tahminlere göre Apple, eylül ayında sona eren 2018 yılının 3'üncü çeyreği kapsamında Mac bilgisayarlarını beklendiği ölçüde satamadı. Genel grafik performansı, Amerikalı şirketin yıllık yüzde 8.5 oranında performans kaybını gösterirken, Cupertino merkezli teknoloji devi, dünyanın en iyi PC satıcıları arasında ancak dördüncü sırada yer aldı.

Apple, üçüncü çeyrekte yeni ürünlerde yaşanan düşüş sebebiyle negatif büyüme sergileyen ili şirketten biriydi. Şirket, temmuz ayında yeni 13 inç ve 15 inç MacBook Pro modellerini piyasaya sürmüştü.

Lenovo ve HP tarafında ise zirve yarışı sürüyor. Lenovo, 3'üncü çeyrek pazar payı ile yüzde23.6 oranıyla liderliği korurken, geçtiğimiz yıla göre ise büyüme gösteriyor. Onu takip eden HP de aynı şekilde. HP'nin şu anki pazar payı yüzde 21.8. Şirketin, geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise yüzde 20.5'lik bir pazar payı vardı.

Hürriyet'e göre bu rakamlara göre Lenovo yüzde 10.7, HP ise yüzde 6.2 pozitif büyüme yakalarken, onları üçüncü sırada Dell takip ediyor. Dell'in 3'üncü çeyrek sonuçlarına göre şu anki pazar payı yüzde 16. Geçtiğimiz yıl ise aynı dönemde yüzde 15.2'lik pazar payı bulunan şirket, yüzde 5.3'lük büyüme yakalamış durumda.

Dördüncü sırada yer alan Apple ise, geçtiğimiz sene yüzde 8'lik pazar payına sahipken, bu yıl bunu yüzde 7.3'e kadar gerilemeiş durumda. Bunun da oransal karşılığı yüzde 8.5 negatif büyüme.

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