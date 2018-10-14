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yeni projesini tweet ile duyurdu! Zamanı geldi

Milyarder girişimci , yeni projesini attığı tweet ile duyurdu. Genellikle şirketlerine finansman sağlamak için geliştirdiği ilginç ürünleri sosyal medyada paylaşıyor. Daha öncesine alev silahı ve şapka satışı yapan Musk, bu sefer dev bir robotla karşımıza çıkabilir.

Giriş Tarihi: 14.10.2018 15:51
Elon Musk yeni projesini tweet ile duyurdu! Zamanı geldi

SpaceX, Tesla ve Boring Company şirketlerinin kurucusu olan , yeni geliştireceği projeleri sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmayı artık bir adet haline getirdi. Özellikle Boring Company şirketine finansman sağlamak için sırasıyla şapka, alev silahı ve tuğla satışları yapmıştı. Bu ürünlerin ilk duyurularını da attığı tweetler ile duyurmuştu.

Özellikle Twitter'ı çok aktif kullanan Musk, bugün bir tweet atarak 'mecha yapmanın vakti geldi' yazdı. Bu tweetten Musk'ın sıradaki projesinin dev bir robot yapmak olduğunu düşünüyoruz.

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Elon Musk yeni projesini tweet ile duyurdu! Zamanı geldi
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