Elon Musk yeni projesini tweet ile duyurdu! Zamanı geldi

SpaceX, Tesla ve Boring Company şirketlerinin kurucusu olan Elon Musk, yeni geliştireceği projeleri sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmayı artık bir adet haline getirdi. Özellikle Boring Company şirketine finansman sağlamak için sırasıyla şapka, alev silahı ve tuğla satışları yapmıştı. Bu ürünlerin ilk duyurularını da attığı tweetler ile duyurmuştu.

Özellikle Twitter'ı çok aktif kullanan Musk, bugün bir tweet atarak 'mecha yapmanın vakti geldi' yazdı. Bu tweetten Musk'ın sıradaki projesinin dev bir robot yapmak olduğunu düşünüyoruz.

YATIRIMCILARINDAN ELON MUSK'A UYARI! BİR DAHA...