Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Bilim insanları giyilebilir ve yıkanabilir nanojeneratör geliştirdi

Bilim insanları giyilebilir ve yıkanabilir nanojeneratör geliştirdi

li bilim insanları, mobil cihazlar için giyilebilir ve yıkanabilir nanojeneratör geliştirmeyi başardı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 20:47
Bilim insanları giyilebilir ve yıkanabilir nanojeneratör geliştirdi

Şinhua ajansının haberine göre, 'in Hınan eyaletindeki Cıngcou kentinde bulunan Cıngcou Üniversitesinden bilim insanları, mobil elektronik aletlere güç sağlamak için insan hareketlerinden enerji üretebilen nanojeneratör geliştirdi.

Sık sık bataryaları biten ve şarj edilmesi gereken mobil cihazlar için enerji sorununun çözüldüğü belirtilen haberde, su geçirmez nanoliflerden üretilen mini jeneratörlerin esnek, rahat, giyilebilir ve yıkanabilir özellikte olduğu kaydedildi.

Pamuksu bir yapıya sahip olduğu belirtilen ve elbiseye yapıştırılabilen nanojeneratörlerin, insanların hareketlerinden ortaya çıkan mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirdiği vurgulanan haberde, bu buluşun, kendi kendine şarj edilebilen elektronik cihazların geliştirilmesi için yeni fırsatlar sunduğuna dikkat çekildi.

Çalışma, Materials Chemistry A dergisinde yayınladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MAN��ETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilim insanları giyilebilir ve yıkanabilir nanojeneratör geliştirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN