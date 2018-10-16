Chandra Teleskobu'nun problemi anlaşıldı

NASA'dan yapılan açıklamada, Chandra'nın 10 Ekim'de kendiliğinden uyku moduna geçmesine yol açan hatanın teleskobun uzaydaki yönlenmesini sağlayan denge çarklarından birinde meydana gelen teknik aksaklık olduğu belirtildi.

Denge çarkındaki teknik aksaklığın teleskobun ana bilgisayarına 3 saniye boyunca yanlış veri aktarılmasına yol açtığı ve bu yüzden bilgisayarın ivmelenme hesabını yanlış yaptığı ifade edildi.

İvmelenme hesabındaki hatanın da uyku modunu tetiklediği kaydedildi.

NASA uzmanları, Chandra'yı uyku modundan çıkarmak için yedek denge çarklarını devreye sokacak. Aracın hafta sonundan itibaren bilim operasyonlarına başlaması bekleniyor.

Nobel ödüllü Hindu-Amerikan astrofizikçi Subrahmanyan Chandrasekhar'ın adını taşıyan Chandra X-ışını Teleskobu, 1999'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.