Samsung Galaxy W2019'un özellikleri belli oldu

Çin'in FCC'si olarak nitelendirilen TENAA'nın paylaştığı bilgilere göre Galaxy W2019'da iki adet 4.2 inç'lik Super AMOLED ekran var. Ayrıca cihaz 3000 mAh pile sahip.

GALAXY W2019'UN DİĞER ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Daha önceki raporlarda ise telefonun Galaxy Note 9 ve S9+ gibi çift kameraya yer verildiği belirtilmişti. Çin'e uygunluk göz önüne alındığında ise W2019'da Exynos 9810 yerine, Snapdragon 845 olması muhtemel görünüyor.

Samsung'un Galaxy W2019'u ne zaman tanıtacağı ise belli değil. Fakat bazı kaynaklar yakın zamanda olacağını iddia ediyor.