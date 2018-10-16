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Galaxy 'un özellikleri belli oldu

Bir süreden beridir 'un kapaklı telefonu Galaxy hakkında iddialar ortalıkta dönüyor. Cihaz hakkında belirli sızıntılar olmuştu, ama şimdi elimizde ise detaylar geçti. Galaxy W2019'un özellikleri tarafından listelendi.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 16:42
Samsung Galaxy W2019'un özellikleri belli oldu

'in FCC'si olarak nitelendirilen 'nın paylaştığı bilgilere göre Galaxy 'da iki adet 4.2 inç'lik Super AMOLED ekran var. Ayrıca cihaz 3000 mAh pile sahip.

GALAXY W2019'UN DİĞER ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Daha önceki raporlarda ise telefonun 9 ve S9+ gibi çift kameraya yer verildiği belirtilmişti. Çin'e uygunluk göz önüne alındığında ise W2019'da Exynos 9810 yerine, Snapdragon 845 olması muhtemel görünüyor.

'un Galaxy W2019'u ne zaman tanıtacağı ise belli değil. Fakat bazı kaynaklar yakın zamanda olacağını iddia ediyor.

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Samsung Galaxy W2019'un özellikleri belli oldu
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