Dünya'ya en uzak galaksi kümesi keşfedildi

Bilim dünyası Olga Cucciati'nin önderliğindeki ekibin yaptığı keşfi konuşuyor.



Zira, Büyük Patlama'dan 2.3 milyar yıl sonra, gezegenimizden 11 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan galaksi kümesi keşfedildi.



Gökbilimciler bu koca süper kümeye Hyperion adını verdiler. Hyperion ismi ise Uranüs ve Gaia tanrılarının 12 Titanlı çocuklarından birinden geliyor.

"BÖYLE BİR DURUMLA İLK KEZ KARŞILAŞIYORUZ"

Bologna Astrofizik Gözlemevi ve Uzay Bilimleri bünyesinde çalışmalar yapan astronomlardan biri olan Olga Cucciati, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Böyle büyük bir yapının yüksek bir redshift'te, Big Bang'den evrenin yaşı göz önünde bulundurulduğunda çok kısa bir süre sonra oluşmuş olması durumuyla ilk kez karşılaşıyoruz.



Genelde bu yapılar düşük redshift'lerde karşımıza çıkıyordu. Bu da evrenin bu tarz yapıları için oluşturmak için daha çok vakti olduğunu düşünmemize yol açıyor.



Evrenin genç yaşına rağmen böyle bir yapıyı oluşturması, bizi oldukça şaşırttı."



Olga Cucciati ve takımının konu hakkındaki araştırması, Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlanacak.