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Güvenliğiniz için mutlaka bunları yapın!

Teknoloji gelişiyor, insan hayatını daha kolay hale getiriyor. Ancak bununla birlikte madalyonun diğer tarafı yani meselesi var. lar da yeni yöntemler geliştirdi ve saldırılarını artırdı. ları, ları, leri, ev sistemlerini ve daha birçok alanda farklı cihazları tehdit eden saldırılar yaşandı ve halen yaşanmaya da devam ediyor. Bu konuda dikkat etmeniz gereken noktalar bulunuyor. İşte siber için uzun ve kısa vadede işinize yarayacak olan ler...

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 11:29
Güvenliğiniz için mutlaka bunları yapın!

Riskleri bilin, saldırganların işlerini zorlaştırın

Her şey, risklerin farkına varmakla başlar. Her gün yaptığımız şeylerin pek çoğu, bir şekilde le ilişkilidir. Dijital dünya, internet kullanıcılarının paralarını ve verilerini çalmak üzere hiçbir fırsatı kaçırmayan suçlularla doludur. Öyleyse ve gizliliğe ilişkin riskler öne çıkmaktadır. Saldırganların yetenekleri ve amaçları üzerinde kontrol sağlayamasak da, cihazlarımız ve yazılımlarımızda yer alan güvenlik açıklarımızı tespit ederek saldırganların işlerini zorlaştırabiliriz.

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Güvenliğiniz için mutlaka bunları yapın!
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