Güvenliğiniz için mutlaka bunları yapın!

Riskleri bilin, saldırganların işlerini zorlaştırın

Her şey, risklerin farkına varmakla başlar. Her gün yaptığımız şeylerin pek çoğu, bir şekilde internetle ilişkilidir. Dijital dünya, internet kullanıcılarının paralarını ve verilerini çalmak üzere hiçbir fırsatı kaçırmayan suçlularla doludur. Öyleyse güvenlik ve gizliliğe ilişkin riskler öne çıkmaktadır. Saldırganların yetenekleri ve amaçları üzerinde kontrol sağlayamasak da, cihazlarımız ve yazılımlarımızda yer alan güvenlik açıklarımızı tespit ederek saldırganların işlerini zorlaştırabiliriz.