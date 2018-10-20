microSD kartın yerini nano SD kart alıyor!

Huawei yeni telefonlarıyla birlikte ilginç bir yeniliğini daha tanıttı: Yeni bir microSD kartı türü. Nano Memory (NM), yeni tanıtılan Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun depolama alanını genişletmekte kullanılıyor. Huawei'ye göre NM kartların boyutları nano SIM kartıyla aynı ve en az 256GB depolama alanı, 90MB/sn aktarım hızı sunuyor. NM kart, Mate 20 ve Mate 20 Pro'da çift SIM çekmecesinin yuvalarından birine takılıyor.

NM kartlar şimdilik sadece Huawei'ye özel. Yeni kart diğer firmalar tarafından kullanılırsa ilginç bir durum oluşacak. Ancak şu an kartların fiyatını ve ne zaman piyasaya çıkacağını öğrenmek için beklemek durumundayız.

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