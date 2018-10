Sosyal ağlarda iş yapanların dijital pusulası

BUGÜN NELER OLDU

Dijitalçağın araçlarını nasıl kullanıldığını bilmeyen çok sayıda şirket ve insan var. LeadOnly girişimi Facebook, Instagram ve diğer sosyal medya başta olmak üzere yaptığınız tüm harcamaların ölçülebilir olmasını sağlayan bir çözüm sunuyor. 2017'de Seçkin Kumru tarafından kurulan LeadOnly, dijital çağa uyum sağlamaya çalışanların pazarlama konsolu. Uygulama, yeni mecralarda yönünüzü kaybetmeden ilerlemenizi sağlıyor. Hangi kampanya veya kanala ne kadar para harcandığını ve karşılığında ne kadar para kazanıldığını net bir şekilde raporluyor. Seçkin Kumru, girişimin kuruluş hikâyesini şöyle anlatıyor: "İlk müşterisi bir arkadaşımın yeni kurduğu estetik kliniğiydi. İhtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiğim modülleri, kurucu ortağım M. Safa Ertekin üst düzey bir altyapıyla yeniden kodladı ve ortaya bugünkü LeadOnly çıktı."Yeni dönemde müşteri hareketlerini ölçümlemek için elde daha farklı araçlar olması gerektiğini belirten Kumru, "E-ticarette olduğu gibi dijitalde başlayıp biten satış süreçlerini ölçümlemek kolay. Bunun için birçok analitik araç bulmak mümkün. Fakat dijital ortamda yaptığınız pazarlama çalışmaları sonucu fiziksel bir mağazada gösteriyorsa bu satış sürecini uçtan uca bağlamak, ölçmek ve optimize etmek çok zor. Analitik araçlara, offline veriyi manuel olarak geri beslemek durumunda kalırsınız ve verinin büyük kısmı eşleşmez. Leadonly lead üzerinden çalışan ekipler için bu problemi çok başarılı bir şekilde çözebiliyor" diye konuştu.Aylıkabonelik modeliyle çalıştıklarını ifade eden Kumru, "Şu an 10'dan fazla müşteride aktif bir şekilde çalışan sistem, sağlık sektörü alanında yoluna devam ediyor. Dileyen müşterilerimize danışmanlık hizmeti de sağlıyoruz. Hedefimiz sağlık sektörünün lider Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) aracı olmak" dedi. İş Bankası'nın girişim hızlandırma programı Workup 'ı "Her şeyden önce bizim için bir aile" diye tanımlayan Kumru, şöyle konuştu: "Müşterilerimizin performansını ölçümlemede başarılıyız. Kendi performansımız için ise Workup bize yardım ediyor. Tecrübeli mentorlardan her hafta geri bildirimler alabiliyoruz. Dört duvar bir ofiste sadece müşterilerinizle ilgilenerek ilerlemeniz çok zor oluyor. Workup'ta sizinle aynı değerlere ve problemlere sahip 11 tane daha ekip var. Başkalarından öğrenme imkânının yanında motivasyon ve dayanışma da sağlıyor. Network açısından getirileri ise üst seviyede."