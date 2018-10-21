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Telefonların tasarımı birbirine çok benziyor

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Telefonların tasarımı birbirine çok benziyor
Akıllı telefonların tasarımı artık birbirine çok benziyor. Masada duran kapalı ekranlı telefonlara bakınca hangi markanın olduğunu anlamak pek kolay değil. Pek çok telefon markasının ekranının üstü X gibi çentikli, S9 gibi yanları kavisli ve alt kısmı sonsuza uzanıyor. iPhone hariç işletim sistemi kullanan telefonlara her marka kendi arayüzünü giydirmeye çalışıyor. ların tasarımı birbirine bu kadar benzerken pil süresi, kamera kalitesi, kullanım arayüzü, dayanıklılığı ve performansı konusunda fiyatıyla doğru orantılı olarak fark var. Ancak fiyat kadar önemli olan diğer bir konu ise servis kalitesi. Markanın web sitesi, satın aldığınızı mağazalar, çağrı merkezleri size nasıl yardımcı oluyor. Bu konuda o kadar çok dert var ki... Fiyatları döviz bazında bu kadar çok artınca seçim yaparken "ya başıma kötü bir şey gelirse" konusunu düşünmek şart.
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Telefonların tasarımı birbirine çok benziyor
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