Genç mucitlerin 'Evrim'i Avrupa arenasında

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAİTEM) ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar kazandıkları elektrikli araç "Evrim 4" ile 2019'da Londra'da düzenlenecek Shell Eco Marathon yarışında mücadele edecek.

Makine, Elektrik ve Malzeme Mühendisliği bölümünden öğrencilerin yer aldığı ekip, yarışın "Şehir Konsepti Batarya Elektrik" kategorisinde derece elde etmeyi hedefliyor.

SAİTEM Başkanı Mert Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Evrim 4"ü geçen yıl 8 aylık bir çalışma sonucu geliştirdiklerini, aracın tüm tasarımlarını kendilerinin yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl Londra'da düzenlenen yarışta teknik aksaklıktan dolayı derece elde edemediklerini belirten Yavuz, bu yarış dönüşünde iyi hazırlanarak Türkiye'deki yarışta ikinci olduklarını dile getirdi.

Yavuz, böylece Avrupa'da yarışmaya hak kazandıklarını anlatarak, "Londra'da düzenlenecek olan Shell Eco Marathon yarışında derece alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

100 KİLOMETREDE 40 KURUŞLUK ELEKTRİK HARCIYOR

Ekipten İbrahim Balkan da teknik işleriyle uğraştığı aracın 100 kilometrede 40 kuruşluk elektrik harcadığını söyledi.

Aracın bütün elektrik ve mekanik aksamlarını kendilerinin yaptığını belirten Balkan, "Tasarımını, üretimini atölyemizde yapıyoruz. Aracımızla yarış kuralları gereği 35 kilometre hıza kadar çıkabiliyoruz. Aracımız 60 bin liraya mal oldu. Her şeyini yerli olarak yapmaya çalışıyoruz. Shell Eco Marathon yarışında birincilik hedefliyoruz." ifadesini kullandı.