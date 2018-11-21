SpaceX, 64 küçük uydunun fırlatılmasını erteledi

SpaceX'in Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden pazartesi için planlanan 64 küçük uydunun Falcon 9 roketiyle fırlatılması ertelendi.

İNCELEMELERİN YAPILMASINA KARAR VERİLDİ

Uydularla ilgili fırlatma öncesi bazı incelemelerin yapılmasına karar verildi. Fırlatma için yeni tarih daha sonra açıklanacak.

SpaceX'ten Jeff Roberts, 17 ülkenin 64 uydusundan bazılarının büyüklüğünün bir buzdolabı, bazılarının büyüklüğünün ise bir cep telefonu kadar olduğunu ifade ederek, hepsinin ayrı ayrı görevleri bulunduğunu kaydetti.