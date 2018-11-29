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yükselişe geçti! Fiyatı ise...

Dünyanın en popüler kripto parası uzun süredir kan kaybediyordu; yatırımcısını da küstüren bitcoin bu kez değer kazanmaya başladı.

Giriş Tarihi: 29.11.2018 10:09
Bitcoin yükselişe geçti! Fiyatı ise...

Son bir aya baktığımızda ciddi şekilde değer kaybeden Bitcoin 6500 dolardan 3500 dolara düşerek, yatırımcıları bir hayli endişelendirmişti. Ancak ibre bu kez tersine dönmüşe benziyor.

BİR GECEDE YÜZDE 10 DEĞER KAZANDI

Bitcoin kötü gidişatın artından tekrar yükselişe geçmeyi başardı. Son verilere göre Bitcoin değeri 3600 dolardan yaklaşık yüzde 10 değer kazanarak, 4.110 dolar seviyesine kadar yükselmiş durumda.

1 Bitcoin haberi hazırladığımız sabah saatlerinde 21 bin 400 TL'den işlem görüyordu. (Hürriyet)

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Bitcoin yükselişe geçti! Fiyatı ise...
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