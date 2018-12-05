2019 model 5G telefonlar yolda

Akıllı telefonlar her yıl yeniden güncelleniyor. Bu güncellemeyi işlemci tarafından Qualcomm'un yaptığı yeni referans tasarımlar etkili oluyor. ABD merkezili şirketin yeni nesil işlemci ailesi göreceğimiz yeniliklerin habercisi oluyor. Bu yıl yine Hawaii'nin Maui adasında açıklanan detaylarda 5G uyumlu telefon müjdesi geldi. İşlemci ve anten tarafındaki yenilikçi teknolojilerle mobil iletişimin en önemli işlemci platformu olan şirketin yeni nesil Snapdragon 855 işlemci ailesiyle 2019 model telefonların sahip olacağı yetenekler ortaya çıktı.

Yeni Snapdragon 855 işlemci ailesi, 5G şebekesi üzerinden çoklu gigabit veri hızlarını destekleyecek. Ayrıca yapay zeka yeteneklerini kullanan oyun, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik projelerini yapmak daha kolay hale geliyor.

İLK 5G TELEFON GALAXY S10

Türkiye'de 5G konusunda regülasyon kararları belli değil. Qualcomm'un açıkladığı yol haritasında ABD, Avrupa, Çin, Güney Kore, Japonya ve Avustralya'dan operatörler var. Ancak Türkiye'de ne zaman başlayacağı konusunda bir tarih yok. 5G uyumlu cihazların 2019'un ilk yarısından itibaren pazara sunulması bekleniyor. Kuvvetle ihtimal Şubat ayında Samsung Galaxy S10 serisi ilk 5G uyumlu telefon olarak ortaya çıkabilir. Etkinlik sırasında Samsung ilk 5G prototip cihazın demosunu gösterdi. Telefona canlı video görüntüsü anında dev ekran televizyona yansıtıldı. Snapdragon 855 platformunu kullanan telefonlarda ortaya çıkan yenilikler 2019 yılında farklı arayüzler ve markalarla tüketiciye sunulacak. Sadece akıllı telefonlar değil, akıllı saat ve otomobiller de yeni platformlardan etkilenerek şekillenecek.

Apple'ın 5G uyumlu iPhone için 2020 yılını işaret ettiğini geçtiğimiz günlerde Bloomberg açıklamıştı. Yani Apple her zamanki gibi ilk piyasaya süren değil, en iyi deneyimi sunan şirket olma iddiasını taşıması bekleniyor.

CANLI 5G ŞEBEKESİ HAZIR

Qualcomm Başkanı Cristiano Amon, üç gün sürecek etkinliğin açılış konuşmasında 5G'nin yeni kablosuz iletişim çağını getireceğini ve en önemli geçişlerden biri olacağını söyledi. Amon, "2015 yılında ilk duyurusunu yaptığımızda olmaz dediler. 2017 yılında cihazların yeterli olmayacağını söylediler. Sonra da büyük olacağını iddia ettiler. Ancak biz yeni işlemci ailesiyle bunu yapabileceğimizi gösteriyoruz. Şu anda Hawaii'deki otelde ATT ve Verizon 5G ağlarını kullanılıyor" dedi. Amon ilk 5G referans tasarıma sahip telefonu tüm dünyadan katılan 350'nin üstündeki gazeteciye gösterdi. Ramon Amon'un ardından ABD'nin en büyük mobil operatörleri AT&T ve Verizon 5G yol haritasını açıkladı.

TELEFONLARA 2019 GÜNCELLEMESİ GELİYOR

-5G ve 4G uyumlu akıllı telefonları yılın ilk yarısından hatta çeyreğinden itibaren görmeye başlıyoruz. ABD, Avrupa, Asya ve Avustralya'da 2019'dan itibaren büyük şehirlerde ve değişik kullanım senaryolarına göre 5G şebekelerini kullanıma açıyorlar. Çoklu gigabit bağlantı gerçek oluyor.

-Snapdragon 855 platformunu kullanan telefonlarda ekran üzerinden parmak izi okuması mümkün olacak. Özel bir parmak izi okuyucu yüzeyine gerek kalmayacak. Ekranın tümünde parmak izi okunacak.

-Artırılmış gerçeklik uygulamalarını kullanan eticaret siteleri uyumlu telefonlar sayesinde farklı deneyim yaşatacak. Satın almak istediğiniz ürünü evde tasarladığınız yere oturtarak anında görebileceksiniz.

-Yüksek verimli 7 nanometre Snapdragon işlemci kullanılan telefonların pil tüketimi konusunda daha cimri davranması bekleniyor. Sonuçta başa çıkmak zorunda kalacakları pek çok pil canavarı uygulama olacak. X50 modem kullanan telefonlar bir süredir kullanılmaya başladı.