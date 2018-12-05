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kapatıldı

Atom altı parçacığı ""nun keşfiyle sonuçlanan önemli fizik deneylerinin yapıldığı Büyük Hadron Çarpıştırıcısının, iyileştirme çalışmaları nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018 15:56 Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 16:23
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı kapatıldı

LiveScience'ın haberine göre, Fransa-İsviçre sınırında, yerin 100 metre altındaki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, önceki gün itibariyle devre dışı bırakıldı.

NE ZAMANA KADAR KAPALI KALACAK?

Parçacık ışınlarını yoğunlaştırmak amacıyla iyileştirmeye gidilecek çarpıştırıcının, 2021 ilkbaharına kadar kapalı kalacağı belirtildi.

İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), bunun çarpıştırıcı için ikinci uzun sessizlik süreci olacağını açıkladı.

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda yapılan deneyler sırasında, Mart 2013'te, evrenin oluşumu hakkındaki en büyük sırlardan biri olduğu kabul edilen atom altı parçacık "Higgs Bozonu" keşfedilmişti.

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Büyük Hadron Çarpıştırıcısı kapatıldı
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