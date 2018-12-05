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hücrelerinin 'ları 'altının çekim gücüne kapılıyor'

hücrelerinin 'larının, altına, sağlıklı hücrelerden daha güçlü eğilim gösterdiği bildirildi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 16:26
Kanser hücrelerinin DNA'ları 'altının çekim gücüne kapılıyor'

LiveScience'ın haberine göre, Queensland Üniversitesine bağlı Biyomühendislik ve Nanoteknoloji Enstitüsünde görevli bilim adamlarının yürüttüğü çalışma, hangi türde olursa olsun kanser hücrelerinin DNA'sının, "altının çekim gücüne daha güçlü biçimde kapıldığını" gösterdi.

ALTIN NANO PARÇACIKLARININ KULLANILDIĞI TEST TASARLANDI

Bu özelliği tespit eden bilim adamlarının kanseri belirlemek için altın nano parçacıklarının kullanıldığı bir test tasarladığı, parçacıkların kanserli DNA'nın varlığı veya yokluğuna göre renk değiştirdiği belirtildi.

Kanser hastası ve sağlıklı kişilerden alınan 200 kadar örnek üzerinde yapılan testin, sadece 10 dakika içinde yüzde 90'a kadar doğruluk payıyla kanseri tespit edebildiği kaydedildi.

Çalışmayla ilgili ayrıntılar "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

Uzmanlar, testin hastalar üzerinde kullanılmadan önce daha fazla araştırma yapılması gerektiğini dile getirdi.

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Kanser hücrelerinin DNA'ları 'altının çekim gücüne kapılıyor'
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