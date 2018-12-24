Facebook kendi kripto parasını üretmeye başlıyor

Kripto para piyasası şu günlerde oldukça hareketli ve teknoloji markalarının yoğun bir ilgisi söz konusu. Popüler uygulama Telegram, 2 milyar dolar civarında yatırım topladı ve TON birimini gelecek yıl piyasaya sürecek. Ayrıca blok zinciri ağında pek çok merkezi olmayan uygulamaya da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

FACEBOOK KRİPTO PARA PİYASASINDAN GERİ KALMAK İSTEMEDİ

Kanadalı Kik de yine hem kendi parasını çıkardı hem de ağını geliştiricilere açtı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Facebook da kripto para piyasasında geri kalmak istemedi ve kendi kripto parasıyla çok yakında karşımıza çıkacak.

Ancak dünya devi daha farklı bir yoldan gitmeyi planlıyor. Şöyle ki, geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen blok zinciri teknolojileri bölümü, stablecoin yani gerçek bir para birimine endeksli kripto para projesi üzerinde çalışıyor. Dolara endeksli olacağı tahmin edilen para birimi dalgalanmalardan da etkilenmeyecek. (Hürriyet)