Facebook, Instagram, Twitter günümüzde en çok zaman geçirilen sosyal paylaşım siteleri arasında yer almaktadır. Aralarında en eski oluşum olan Facebook'ta canlı yayın nasıl yapılır? Özel olarak hazırladığımız bu içeriğimizde Facebook'ta canlı yayın nasıl açılır? sorusunun cevabı burada...

FACEBOOK'TA CANLI YAYIN NASIL AÇILIR?

Facebook'ta canlı yayın yapmak için iOS veya Android cihazınızdan Facebook uygulamasını açın. Durum Güncelle seçeneğine tıklayın. Canlı yayın özelliği profilinizde aktifleşmiş ise alt bölmede "Yeni! Canlı video kaydet ve paylaş" seçeneği çıkacak.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra Facebook canlı yayın ile ilgili kısa bir bilgi sizi karşılayacak.

Son adımda ise "Canlı videonu açıkla.." bölümüne canlı yayınınızın ismini yazıp ve hangi kitle ile paylaşacağınızı seçip canlı yayına başlayabilirsiniz.

Gittiğiniz bir tatil yerinde, akşam güneşini izlerken, Galata Kulesi'nin tepesinde, deniz kıyısında kahve içerken, futbol maçında, konserde artık dilediğiniz gibi canlı yayın yapabilirsiniz...