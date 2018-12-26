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'ta canlı yayın nasıl yapılır?

'ta canlı yayın nasıl yapılır? Bu soru özellikle facebook kullanan 30-40 yaş arası vatandaşlar tarafından yanıtı merak edilen konu başlıkları arasında yer almaktadır. Günlük yaşantımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz facebook'ta canlı yayın yapmak için neler yapmalıyız?

Giriş Tarihi: 26.12.2018 12:24
Facebook'ta canlı yayın nasıl yapılır?

Facebook, Instagram, Twitter günümüzde en çok zaman geçirilen sosyal paylaşım siteleri arasında yer almaktadır. Aralarında en eski oluşum olan Facebook'ta canlı yayın nasıl yapılır? Özel olarak hazırladığımız bu içeriğimizde Facebook'ta canlı yayın nasıl açılır? sorusunun cevabı burada...

FACEBOOK'TA CANLI YAYIN NASIL AÇILIR?

Facebook'ta canlı yayın yapmak için iOS veya Android cihazınızdan Facebook uygulamasını açın. Durum Güncelle seçeneğine tıklayın. Canlı yayın özelliği profilinizde aktifleşmiş ise alt bölmede "Yeni! Canlı video kaydet ve paylaş" seçeneği çıkacak.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra Facebook canlı yayın ile ilgili kısa bir bilgi sizi karşılayacak.

Son adımda ise "Canlı videonu açıkla.." bölümüne canlı yayınınızın ismini yazıp ve hangi kitle ile paylaşacağınızı seçip canlı yayına başlayabilirsiniz.

Gittiğiniz bir tatil yerinde, akşam güneşini izlerken, Galata Kulesi'nin tepesinde, deniz kıyısında kahve içerken, futbol maçında, konserde artık dilediğiniz gibi canlı yayın yapabilirsiniz...

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Facebook'ta canlı yayın nasıl yapılır?
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