Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için Android 9.0 Pie çıktı

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus model telefonlar için beklenen gün geldi. Şimdilik Avrupa genelinde başlayan Android Pie güncellemesi, Samsung telefonlarda önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Güncellemenin telefonunuza gelip gelmediğini kontrol etmek için önce Ayarlar menüsüne; ardından da Yazılım Güncelleştirme bölümüne dokunmanız yeterli.

Güncellemeyi görmüyorsanız endişelenecek bir şey yok; henüz ülkemizde güncelleme yayınlanmış değil; ancak yayınlanması an meselesi. Bu nedenle belirli aralıklarla telefonunuzda bu güncellemeyi kontrol etmenizde sonsuz fayda var. (Hürriyet)