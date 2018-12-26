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Galaxy için 9.0 Pie çıktı

, yeni amiral telefonları Galaxy için Pie güncellemesini yayınlamaya başladı. Avrupa'da başlayan çok yakında ülkemizde de kullanıcılara sunulacak.

Giriş Tarihi: 26.12.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 15:12
Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için Android 9.0 Pie çıktı

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus model telefonlar için beklenen gün geldi. Şimdilik Avrupa genelinde başlayan Android Pie güncellemesi, Samsung telefonlarda önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Güncellemenin telefonunuza gelip gelmediğini kontrol etmek için önce Ayarlar menüsüne; ardından da Yazılım Güncelleştirme bölümüne dokunmanız yeterli.

Güncellemeyi görmüyorsanız endişelenecek bir şey yok; henüz ülkemizde güncelleme yayınlanmış değil; ancak yayınlanması an meselesi. Bu nedenle belirli aralıklarla telefonunuzda bu güncellemeyi kontrol etmenizde sonsuz fayda var. (Hürriyet)

Android 9.0 Pie güncellemesi alacak Samsung telefonlar listesi ve güncelleme tarihleri!

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Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için Android 9.0 Pie çıktı
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