Instagram şifremi unuttum nasıl yenilerim?

Dijital çağın gerçekleri dolayısıyla akıllı telefon kullanma yaşı 15'e kadar indi. Bununla birlikte akıllı telefonlarda Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp uygulamaları kullanarak iletişim yaşıyor. Instagram şifremş unuttum nasıl yenilerim? sorusu da vatandaşların cevap aradığı konular arasında yer alıyor.

INSTAGRAM ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM? INSTAGRAM ŞİFREMİ NASIL YENİLERİM?

Öncelikle yapmanız gereken aşamalar şu şekildedir;

A) Sosyal platformaların en yaygını olan Instagram'a giriş yaparken kullandığınız şifre kısmındaki "şifre unuttum" butonuna tıklayacaksınız.

B) Kullanıcı adınızıa girdikten sonra kayıtlı mail adresinize gelen "şifre yenileme" butonuna tıklıyorsunuz.

C) Ardından yeni şifre oluşturarak kolaylıkla ınstagram hesabınıza giriş yapabilir dilediğiniz gibi vakit geçirebilirsiniz.