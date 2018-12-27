Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Instagram şifremi unuttum nasıl yenilerim?

şifremi unuttum nasıl yenilerim?

Ülkemizde ve dünyada en çok vakit geçirilen sosyal platform olarak ön plana çıkıyor. Hem sabah saatlerinde hem öğle hem de akşamları Instagram üzerinde yapılan paylaşımlar ve gönderi erişimleri oldukça yoğun. Instagram şifremi unuttum ne yapmalıyım? Instagram şifremi unuttum nasıl yenilerim? Bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 27.12.2018 16:14
Instagram şifremi unuttum nasıl yenilerim?

Dijital çağın gerçekleri dolayısıyla akıllı telefon kullanma yaşı 15'e kadar indi. Bununla birlikte akıllı telefonlarda Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp uygulamaları kullanarak iletişim yaşıyor. Instagram şifremş unuttum nasıl yenilerim? sorusu da vatandaşların cevap aradığı konular arasında yer alıyor.

INSTAGRAM ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM? INSTAGRAM ŞİFREMİ NASIL YENİLERİM?

Öncelikle yapmanız gereken aşamalar şu şekildedir;

A) Sosyal platformaların en yaygını olan Instagram'a giriş yaparken kullandığınız şifre kısmındaki "şifre unuttum" butonuna tıklayacaksınız.

B) Kullanıcı adınızıa girdikten sonra kayıtlı mail adresinize gelen "şifre yenileme" butonuna tıklıyorsunuz.

C) Ardından yeni şifre oluşturarak kolaylıkla ınstagram hesabınıza giriş yapabilir dilediğiniz gibi vakit geçirebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Instagram şifremi unuttum nasıl yenilerim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN