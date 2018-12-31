2019 yılına yön verecek teknolojik gelişmeler

2019, artırılmış gerçeklikten gıda teknolojileri, uzay teknolojilerinden sağlığa kadar birçok alanda gelişmelere tanıklık edeceğimiz bir yıl olacak gibi duruyor.

Otonom araçlar

Yapay zeka teknolojisinin her geçen gün gelişmesi neticesinde insan kontrolüne ihtiyaç duymayan araç prototiplerine tanık olmaya başladık. 2019 yılında bu tip araçların adını daha sık duyacağız gibi görünüyor. Söz konusu otonom araçlar arasında dronelar, otonom otomobiller ve üst düzey yapay zeka ile çalışan insansız hava araçları yer alması bekleniyor.

Artırılmış analiz

2019, yapay zeka teknolojilerinin sürekli olarak bir yerlerde karşımıza çıktığı bir yıl olacak gibi duruyor. Bununla birlikte artırılmış analiz kavramını da daha sık duymaya başlayacağımızı söyleyebiliriz. Bu teknoloji sayesinde bilim dünyasında çok daha verimli uygulamaların yapılması hedefleniyor.

Yapay zeka tarafından geliştirilen yazılımlar

Yazılımcıları korkutacak cinsten bir teknoloji trendi ile karşılaşacağımız tarih çok da uzakta değil. 2019 yılında birçok uygulamanın yapay zeka tarafından geliştirilmesi hedefleniyor. Tahminler, 2022 yılına geldiğimizde mobil uygulamaların yaklaşık olarak %40'ının yapay zeka tarafından geliştirileceği yönünde.