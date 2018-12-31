Android telefonunuzda versiyon düşürmenin yolları

Güncelleme yüklemek kolay. Peki ya bu cihazlarda versiyon düşürmek mümkün mü? Elbette mümkün. İşte sizlere android telefonlarda versiyon düşürmenin 3 farklı yolu.

Bootloader Kilidi Açık Cihazlarda Versiyon Düşürme

Google Nexus veya Pixel telefonlar gibi bootloader kilidi açık cihazlarda versiyon düşürmek oldukça kolay. Yayınlanan yeni android sürümünü ilk alan bu cihazlarda versiyon düşürmek için cihaz modeline uygun bootloader sürümünü bulup uygun dosyalar ile versiyon düşürme yollarını kolaylıkla internet üzerinde bulabilirsiniz.

Samsung Odin ile Versiyon Düşürme

Yıllardır piyasada yaygın kullanımda olan Odin programı ile cihazınızın versiyonunu rahatlıkla düşürebilirsiniz. Programı yükledikten sonra cihazınıza uygun firmware dosyalarını internet üzerinden indirmeniz gerekmekte. Dosyaları bulduktan sonra dikkat edilmesi gereken bir nokta ise cihazdan cihaza yükleme yöntemlerinin değişik olması. Eğer ki bu nokta da yanlış bir işlem yaparsanız cihazınız hayata gözlerini yumabilir. Bunun için özellikle cihazınıza uygun yükleme talimatlarını bulmanız. Aslında karmşık bir işlem gibi görünse de öğrendikten sonra fazlasıyla basit bir yöntem.

Rom ile Versiyon Düşürme

Cihazınızın garanti süresi bitmemişse bu yöntem çok tavsiye edilmemekte. Cihaz ana kök dizinin içerisine eriştiğiniz için cihazınız garanti dışında kalabilir. Bunu göze aldıysanız XDA geliştiricilerinin cihazınız için hazırladığı gerekli ROM dosyalarını bulup yine aynı geliştiriciler tarafından anlatılan yollarla cihazınıza yüklemeniz mümkün. Tabi sadece resmi sürümler değil bu yöntem ile cihazınız için geliştiriciler tarafından hazırlanmış farklı sistemleri de yüklmeniz mümkün. Farklı sürümler cihazınıza hem daha gelişmiş yazılımsal özellikler katarken hem de cihazınızın hızını ve pil ömrünü arttırabilir. Fakat uyarıyor bir kere Rom yüklemeyi öğrenmek ve başarılı şekilde yüklemek bağımlılık yapacaktır. Sürekli farklı versiyonlar yükleyerek cihazınıza yeni özellikler katmak isteyeceksiniz. Hatta yeni sürümleri desteklemediği için cihazınızı değiştirebilirsiniz.

Versiyon düşürme işleminden önce kesinlikle verilerinizi yedekleyin. Yoksa cihaz içerisinde ki bütün dosyalarınız silinecektir.