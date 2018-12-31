Apple iphone x ekranlarını hangi firma üretti

İphone X modelinin ekran üretimi için Samsung'la anlaşan Apple ilk defa Samsung'la ortaklık yapmıyor. Daha öncesinde cihazlarında kullandığı işlemciyi de Samsung'a ürettiren firma aslında uzun zamandır bu firma ile işbiriliği içerisinde. Samsung bahsi geçen ekranlar için yeni ibr üretim bandı kurmuş durumda.

Lcd ekranlarla arasında kalite, renk ve parlaklık farkı bulunan Oled paneller aslında sorunsuz ve güvenilir değil. LCD panellere oranla daha kaliteli ve canlı görünen paneller bu güzelliklerin yanı sıra bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Özellikle ekran yanması bu sorunların en önemlisi. Ekran yanması denildiğinde akla geldiği gibi telefonun ekranının alev alev yanması değil de aşırı ısınan panelde bazı simge ve uygulama ikonlarının gölgesi kalmakta. Bu durum kimi zaman oldukça can sıkıcı olabilmekte.

esela telefonunuzda sabit olarak duran pil simgesi bir süre sonra orada bulunan ledlerin yanması veya zayıflamasıyla ekranda gölge olarak kendisine yer bulmakta. Bu durum ise ilk başlarda göze çarpmasa da beyaz bir ekran açıldığında kendisini oldukça belli etmekte. Aslında bu sorun için çözüm ürettiğini iddaa eden programlar olsa da pek bir etki yaptığı söylenemez. İkinci bir çözüm ise sabit duran simgelerin pikseller arasında sürekli hareket etmesi. İnsan gözünün fark edemeyeceği kadar küçük olan pikseller arasında hareket eden simge bu şekilde zeyıflamış ya da yanmak üzere olan pikseli tazeleyerek yanık sorununu ortadan kaldırmakta. Bunun bir çözüm olabileceğini düşünen Samsung kendi cihazlarında bu yöntemi uygulamaya başladı bile.

Bakalım Apple Samsung tarafından üretilen OLED paneller için bu çözümü kullanacak mı? Yoksa kendi cihazları için daha keskin ve net çözümler üretebilecek mi? Şimdilik bir cevabı olamyan bu soruların cevaplarını ilerleyen günlerde kullanım oranı arttıkça öğrenebilecek durumda oluruz. Bu anlaşma sonucu kullanıcılarını güzel bir ekran deneyimi yaşatmak isteyen Apple bakalım başarılı olabilecek mi?